Video | Cea de-a X-a ediție a evenimentului șahist național Cupa Rotary la Alba Iulia: Lista câștigătorilor

Cea de-a X-a ediție a evenimentului șahist național Cupa Rotary la Alba Iulia: Lista câștigătorilor

Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a organizat, în 7 noiembrie 2026, cea de-a X-a ediție a evenimentului șahist național Cupa Rotary, dedicat preșcolarilor și elevilor.

Competiția s-a desfășurat în Sala de Conferințe a DGASPC Alba (Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68) și a fost structurată în două secțiuni: una pentru copiii și elevii nelegitimați la Federația Română de Șah și alta pentru cei legitimați.

Ambele secțiuni au fost organizate în sistem elvețian, în șase runde, cu un ritm de joc de 10 minute pentru fiecare jucător.

Lista premianților cea de-a X-a ediție a evenimentului șahist național Cupa Rotary

Premianți turneul A – jucători nelegitimați

A1:

Locul I – Petru Cezara-Ioana

A2:

Locul I – Șincu Eveline-Nicole

Locul II – Gai Filip-Petru

Locul III – Cernat Anna

A3:

Locul I – Culda Ștefan-Constantin

Locul II – Ștefan-Manoilescu Christian

Locul III – Golea Ianis-Raul

A4:

Locul I – Popa Ștefan-Cătălin

Locul II – Andronache Robert

Locul III – Florea David

Fairplay: Muntean Gabriel

Premianți turneul B – jucători legitimați

General:

Locul I – Miculiț Vlad-Cristian

Locul II – Tarciuc Ianis-Mihai

Locul III – Țâmpea Radu

Feminin:

Locul I – Macarie Maia-Elisabeta

Locul II – Muntean Ana-Maria

Locul III – Szasz Aida

U10:

Locul I – Rotescu Vladimir-Szilard

Locul II – Stan Vlad

Locul III – Popescu Dominic

U12:

Locul I – Simu Alexandru

Locul II – Blaga Vladimir

Locul III – Boncuțiu Andrei

U14:

Locul I – Furdui David

Locul II – Samoilă Tudor

Locul III – Butuza Ștefan

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