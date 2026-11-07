Curier Județean

Video | Cea de-a X-a ediție a evenimentului șahist național Cupa Rotary la Alba Iulia: Lista câștigătorilor

Bogdan Ilea

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Cea de-a X-a ediție a evenimentului șahist național Cupa Rotary la Alba Iulia: Lista câștigătorilor

Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a organizat, în 7 noiembrie 2026, cea de-a X-a ediție a evenimentului șahist național Cupa Rotary, dedicat preșcolarilor și elevilor.

Petrecerea Divorțaților

Competiția s-a desfășurat în Sala de Conferințe a DGASPC Alba (Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68) și a fost structurată în două secțiuni: una pentru copiii și elevii nelegitimați la Federația Română de Șah și alta pentru cei legitimați.

Ambele secțiuni au fost organizate în sistem elvețian, în șase runde, cu un ritm de joc de 10 minute pentru fiecare jucător.

Lista premianților cea de-a X-a ediție a evenimentului șahist național Cupa Rotary

Premianți turneul A – jucători nelegitimați 

A1:  

  • Locul I – Petru Cezara-Ioana 

A2:  

  • Locul I – Șincu Eveline-Nicole 
  • Locul II – Gai Filip-Petru 
  • Locul III – Cernat Anna 

A3: 

  • Locul I – Culda Ștefan-Constantin 
  • Locul II – Ștefan-Manoilescu Christian 
  • Locul III – Golea Ianis-Raul 

A4: 

  • Locul I – Popa Ștefan-Cătălin 
  • Locul II – Andronache Robert 
  • Locul III – Florea David 

Fairplay: Muntean Gabriel 

Premianți turneul B – jucători legitimați 

General: 

  • Locul I – Miculiț Vlad-Cristian 
  • Locul II – Tarciuc Ianis-Mihai 
  • Locul III – Țâmpea Radu 

Feminin: 

  • Locul I – Macarie Maia-Elisabeta 
  • Locul II – Muntean Ana-Maria 
  • Locul III – Szasz Aida 

U10: 

  • Locul I – Rotescu Vladimir-Szilard 
  • Locul II – Stan Vlad 
  • Locul III – Popescu Dominic 

U12: 

  • Locul I – Simu Alexandru 
  • Locul II – Blaga Vladimir 
  • Locul III – Boncuțiu Andrei 

U14: 

  • Locul I – Furdui David 
  • Locul II – Samoilă Tudor 
  • Locul III – Butuza Ștefan

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