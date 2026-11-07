Video | Cea de-a X-a ediție a evenimentului șahist național Cupa Rotary la Alba Iulia: Lista câștigătorilor
Cea de-a X-a ediție a evenimentului șahist național Cupa Rotary la Alba Iulia: Lista câștigătorilor
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a organizat, în 7 noiembrie 2026, cea de-a X-a ediție a evenimentului șahist național Cupa Rotary, dedicat preșcolarilor și elevilor.
Competiția s-a desfășurat în Sala de Conferințe a DGASPC Alba (Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68) și a fost structurată în două secțiuni: una pentru copiii și elevii nelegitimați la Federația Română de Șah și alta pentru cei legitimați.
Ambele secțiuni au fost organizate în sistem elvețian, în șase runde, cu un ritm de joc de 10 minute pentru fiecare jucător.
Lista premianților cea de-a X-a ediție a evenimentului șahist național Cupa Rotary
Premianți turneul A – jucători nelegitimați
A1:
- Locul I – Petru Cezara-Ioana
A2:
- Locul I – Șincu Eveline-Nicole
- Locul II – Gai Filip-Petru
- Locul III – Cernat Anna
A3:
- Locul I – Culda Ștefan-Constantin
- Locul II – Ștefan-Manoilescu Christian
- Locul III – Golea Ianis-Raul
A4:
- Locul I – Popa Ștefan-Cătălin
- Locul II – Andronache Robert
- Locul III – Florea David
Fairplay: Muntean Gabriel
Premianți turneul B – jucători legitimați
General:
- Locul I – Miculiț Vlad-Cristian
- Locul II – Tarciuc Ianis-Mihai
- Locul III – Țâmpea Radu
Feminin:
- Locul I – Macarie Maia-Elisabeta
- Locul II – Muntean Ana-Maria
- Locul III – Szasz Aida
U10:
- Locul I – Rotescu Vladimir-Szilard
- Locul II – Stan Vlad
- Locul III – Popescu Dominic
U12:
- Locul I – Simu Alexandru
- Locul II – Blaga Vladimir
- Locul III – Boncuțiu Andrei
U14:
- Locul I – Furdui David
- Locul II – Samoilă Tudor
- Locul III – Butuza Ștefan
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