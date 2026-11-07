Foto | Accident rutier pe autostrada A10, sensul Aiud – Teiuș: Trei autoturisme implicate
Accident rutier pe autostrada A10, sensul Aiud – Teiuș: Trei autoturisme implicate
Un accident rutier a avut loc sâmbătă, 7 noiembrie 2026, pe autostrada A10, pe sensul de Aiud – Teiuș. Din primele informații, trei autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier.
Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A10 Km aproximativ km 28, sensul Aiud-Teiuș.
În accident ar fi implicate 3 autoturisme, fără persoane încarcerate.
Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și 1 ambulanță SAJ.
UPDATE ISU Alba:
Ca urmare a accidentului, au fost asistate medical 3 persoane, care refuză transportul la spital.
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