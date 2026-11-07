Curier Județean

Foto | Accident rutier pe autostrada A10, sensul Aiud – Teiuș: Trei autoturisme implicate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 45 de minute

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Accident rutier pe autostrada A10, sensul Aiud – Teiuș: Trei autoturisme implicate 

Un accident rutier a avut loc sâmbătă, 7 noiembrie 2026, pe autostrada A10, pe sensul de Aiud – Teiuș. Din primele informații, trei autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier.

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Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A10 Km aproximativ km 28, sensul Aiud-Teiuș.

În accident ar fi implicate 3 autoturisme, fără persoane încarcerate.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și 1 ambulanță SAJ.

UPDATE ISU Alba: 

Ca urmare a accidentului, au fost asistate medical 3 persoane, care refuză transportul la spital.

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