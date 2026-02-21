Sport

În Divizia A1, Volei Alba Blaj – CSU Medicina Tg. Mureș 3-1, victorie chinuită a campioanei

Dan HENEGAR

Publicat

acum 10 minute

în

De

În Divizia A1, Volei Alba Blaj – CSU Medicina Tg. Mureș 3-1, victorie chinuită a campioanei împotriva penultimei clasate

În Divizia A1, în etapa a 16-a, Volei Alba Blaj a învins, tot acasă, penultima clasată CSU Medicina Târgu Mureș, scor 3-1 (28-26, 25-21, 22-25, 25-19), mult mai greu decât se aștepta și se menține lider (42 de puncte), cu unul mai mult decât CSO Voluntari, cu două runde înaintea încheierii sezonului regular (următorul joc este în deplasare cu CSM București, în 28 februarie).

Citește și: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 1-3, în sferturile Cupei CEV | Meciul 100 în Europa, o decepție pentru echipa din „Mica Romă”!

Cu o formulă experimentală în care și-au făcut loc rezervele, Volei Alba Blaj a avut destule probleme într-o confruntare în care era mare favorită împotriva penultimei clasate. În primul set, unul extrem de disputat, vizitatoarele au anulat două mingi de set, au pierdut la rându-le una, și au pierdut, asta pe fondul în care Guillermo Naranjo Hernandez a apelat la Pîrv, Piani sau Krenicky. Oscilantă a fost prestația campioanei și în continuare, cu o relaxare evidentă, cu Martinez înlocuită în repetate rânduri de Pîrv.

Blajul a pierdut setul al treilea, 22-25, iar în ultimul parțial, de voie, de nevoie, Hernandez a mizat pe formula de bază, plus ridicătoarea Miljevic.

Partida a durat 103 minute, iar cele mai multe puncte le-a realizat Drussyla Costa (23)

Foto Nicu GOGA, Radio Blaj

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Mihaela Blaga și Lucian Ștefan (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia), locurile șase la Campionatul Balcanic de sală de la Belgrad

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

21 februarie 2026

De

Mihaela Blaga și Lucian Ștefan (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia) s-au clasat pe locurile șase la Campionatul Balcanic de la Belgrad Mihaela Blaga și Lucian Ștefan, cei doi atleți din Alba, care au participat la Campionatul  Balcanic de sală pentru seniori, competiție disputată la Belgrad (Serbia), s-au clasat, fiecare, pe locul 6, în proba de […]

Citește mai mult

Sport

Aiudeanul Levi Polgar va lua startul în 2026 în jungla Malaeziei la o competiție de alergare montană de elită: „Voi purta cu cinste steagul României pe numărul de concurs”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

21 februarie 2026

De

Aiudeanul Levi Polgar va lua startul în 2026 în jungla Malaeziei la o competiție de alergare montană de elită Ultramaratonistul aiudean Levi Polgar va lua startul, în 12 septembrie 2026, la MALAYSIA100 Malaysia Ultra-Trail by UTMB (MALAYSIA100). Este vorba de o competiție de alergare montană (trail running) de elită, desfășurată în Malaezia, care face parte […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov 4-0 (1-0) | În ultimul meci de verificare, prima victorie a „alb-negrilor”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

21 februarie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov 4-0 (1-0) | În ultimul meci de verificare, prima victorie a „alb-negrilor”. Concluziile lui Militaru înaintea debutului sezonului În ultimul meci de verificare, CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov 4-0 (1-0), pe „Cetate”, în fapt prima victorie a „alb-negrilor” în această iarnă, sub comanda lui […]

Citește mai mult