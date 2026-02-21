În Divizia A1, Volei Alba Blaj – CSU Medicina Tg. Mureș 3-1, victorie chinuită a campioanei
În Divizia A1, Volei Alba Blaj – CSU Medicina Tg. Mureș 3-1, victorie chinuită a campioanei împotriva penultimei clasate
În Divizia A1, în etapa a 16-a, Volei Alba Blaj a învins, tot acasă, penultima clasată CSU Medicina Târgu Mureș, scor 3-1 (28-26, 25-21, 22-25, 25-19), mult mai greu decât se aștepta și se menține lider (42 de puncte), cu unul mai mult decât CSO Voluntari, cu două runde înaintea încheierii sezonului regular (următorul joc este în deplasare cu CSM București, în 28 februarie).
Citește și: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 1-3, în sferturile Cupei CEV | Meciul 100 în Europa, o decepție pentru echipa din „Mica Romă”!
Cu o formulă experimentală în care și-au făcut loc rezervele, Volei Alba Blaj a avut destule probleme într-o confruntare în care era mare favorită împotriva penultimei clasate. În primul set, unul extrem de disputat, vizitatoarele au anulat două mingi de set, au pierdut la rându-le una, și au pierdut, asta pe fondul în care Guillermo Naranjo Hernandez a apelat la Pîrv, Piani sau Krenicky. Oscilantă a fost prestația campioanei și în continuare, cu o relaxare evidentă, cu Martinez înlocuită în repetate rânduri de Pîrv.
Blajul a pierdut setul al treilea, 22-25, iar în ultimul parțial, de voie, de nevoie, Hernandez a mizat pe formula de bază, plus ridicătoarea Miljevic.
Partida a durat 103 minute, iar cele mai multe puncte le-a realizat Drussyla Costa (23)
Foto Nicu GOGA, Radio Blaj
