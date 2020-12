Idei de cadouri de Crăciun pentru iubit (EL).

Sărbătoarea Crăciunului, în care se dăruiesc cele mai multe cadouri, se apropie, pregătirile pentru sărbătoarea anului sunt în toi, iar când vine vorba de alegerea darului pentru iubitul tău îți dorești să fii cel mai original.

1. Clips de bani

De ce un clips? Pentru ca e tanar si nu-i place sa mearga cu buzunarul burdusit cu un portofel caramida. Nu e sexi. Doar ca bani si ceva acte tot ii trebuie la el. Si decat sa le tina aiurea prin buzunare si sa le piarda prosteste, mai bine le pastreaza intr-un accesoriu extra slim. Clipsul de bani face parte din categoria cadouri de Craciun pentru iubitul tau cu care impaci si capra si varza. Iata si cum sa alegi clipsul de bani potrivit necesitatilor lui.

Cum i-l oferi? In primul rand il poti grava cu initialele lui, ca sa fii sigura ca-l dai pe spate. Apoi, cand nu e el pe faza, fie in seara de ajuns, fie in dimineata de Craciun, il agati cu o funda in bradul impodobit. Pe o crenguta la vedere. Si astepti sa vezi cat dureaza pana ii sare in ochi. Daca are orbul gainilor, il rogi tu sa mai puna cate un glob in brad acolo unde ti se pare tie ca ar mai fi nevoie. Si il directionezi spre crenguta cu clipsul.

2. Portofel

De ce un portofel? In caz ca are unul si nu-si tine banii imprastiati prin buzunare, probabil ca port-banetul lui e pe moarte, zdrentuit si in pragul destramarii. Cu exceptia portofelelor de piele dama, care il mai folosesc si ca accesoriu fashion si il mai schimba uneori, barbatii sunt de parere ca portofelul il folosesti pana il nenorocesti. Deci cand te vei intreba ce cadou sa-i fac iubitului meu de Craciun, alege-i un portofel. Iata cum sa alegi portofelul ideal. E si util, plus ca, fiind o declaratie de stil, vei contribui la imbunatatirea imaginii lui.

Cum i-l oferi? Daca este unul dintre putinii barbati care isi astepta cu nerabdare cadoul de Craciun si cauta curiosi cadoul prin casa, evita bradul. Acolo va cauta prima data. Insa, nu-l ascunde, ci pune-l la vedere. Dar lasa-l sa caute cadoul prin debara, prin dulapuri si unghiere intunecate, iar tu atarna-i cadoul la fereastra, alaturi de sosetele pentru cadouri. Lor le place sa vaneze deci cu atat mai mare va fi satisfactia cand il va descoperi.

3. Set de barbierit

De ce un set de barbierit? Poate nu stiai, dar barbatii isi idolatrizeaza aparatul de ras si toate ustensilele implicate in procedura de barbierit. Fata lor e sfanta si asa trebuie sa fie si orice obiect le atinge obrazul. In ceea ce priveste barbieritul nu exista loc de compromis. Ei se intereseaza de ce este mai nou, mai performant, mai bun, mai rezistent, mai bland cu mustacioara lui – pana corbului. Lesne de inteles ca un set de barbierit din otel inoxidabil, cu pamatuf din par de bursuc si lame Gilette Mach 3 vor fi mai mult decat pe placul lui, deci niste cadouri de Craciun pentru iubitul meu perfecte. Va aprecia ca esti atenta la necesitatile lui si, mai mult, ca vii in intampinarea lor. Plus ca e cadoul perfect de Craciun, indiferent de zodie.

Cum i-l oferi? Cum Craciun=vizite la tot familionul, si la al tau si la al lui, pentru el, dimineata de Craciun=momentul barbieritului caci daca-si da barba jos cu o zi inainte, pana a doua zi e deja tepos. Deci daca asta e primul lucru pe care il va face in dimineata aceea, chiar si inainte de cafea, e clar ca acolo trebuie sa-si descopere cadourile de Craciun pentru el. Poti sa i-l inlocuiesti pe cel vechi cu cel nou sau sa i-l pui la vedere, cu funda, pe etajera de la oglinda.

4. Cutie de ceasuri

De ce o cutie de ceasuri? Pentru ca tu te-ai saturat sa-i aduni in fieare saptamana ceasurile imprastiate prin toata casa si pentru ca el s-a saturat sa nu si le gaseasca si sa fie nevoit sa te intrebe pe tine. In cele din urma, orice colectionar de ceasuri are nevoie si de o cutie in care sa le pastreze. Deci cand te intrebi ce surpriza sa-i fac iubitului de Craciun, surprinde-l cu un cadou util care sa va scape pe amandoi de o belea, o cutie de ceasuri. Iata si cum sa alegi cutia de ceasuri.

Cum i-o oferi? Celor mai multi barbati le displace sa impodobeasca bradul, dar cei carora nu le displace oricum se eschiveaza de la sarcina asta. Asa ca, daca esti in cautare de surprize de Craciun pentru iubit, dar si ca sa te razbuni ca iar a picat doar pe tine decorarea, iti propun ca, in seara de Ajun, sa ii pui cadoul intr-o cutie de globuri si o amesteci printre cele cu podoabe. Si apoi sa il rogi sa te ajute sa puneti globuri in pom. Macar sa ti le dea la mana, daca nu sa le si agate. Mare ii va fi surpriza cand, la un moment dat, in loc de globuri va gasi in cutia de podoabe cadoul lui de Craciun.

5. Bar glob pamantesc

De ce un bar glob pamantesc? Pentru ca te-ai intrebat ce surpriza sa-i fac iubitului meu de Craciun. Si orice barbat isi doreste in secret un barulet, o colectie de sticle frumos asezate pe un suport mobil cu care sa se mandreasca la toti baietii. Insa sunt constienti ca nu vor fi facut niciodata suficient de multe fapte romantice incat sa si primeasca asa ceva, un bar glob pamantesc. Deci chiar ar fi o surpriza. Iata si cum sa alegi un glob tip bar. Citește și: mesaje de anul nou

Cum i-l oferi? Presupunand ca faceti Craciunul la voi, il avertizezi pe om ca tu anul asta vrei brad altfel. Si te trezesti inaintea lui in dimineata de Craciun si pui in bar o sticla de vin si 2 pahare, apoi acoperi globul cu un con mare din carton ca sa capete forma de brad. Il infofolesti in beteala verde, ii pui stea si atarni cateva decoratiuni in el. Iar dupa micul dejun ii propui sa ciocniti un pahar de vin si sa-ti admire capodopera. Si va fi surprins de 2 ori: o data de aratarea ta de brad in fata caruia va mima un “vai, ce brad frumos ai aranjat!”, iar a doua surpriza vine cand, drept rasplata pentru complimentul vadit chinuit, il inviti sa caute in “brad” sticla de vin ca sa ciocniti. Acesta e cel mai frumos cadou de Craciun pentru el. Ulterior puteti sa impodobiti si bradul clasic.

6. Busola personalizata

De ce o busola? Ii plac drumetiile, vrea la munte ca sa urce si nu doar ca sa faca gratar, va place sa calatoriti, sa descoperiti lumea impreuna? Inseamna ca va potriviti si ca-l iubesti. Si ca ai un motiv bun ca sa-l cadorisesti. Si ce cadouri de Craciun originale pentru el sa-i iei daca nu o harta a lumii si o busola pe care sa i-o gravezi cu “Tu esti nordul meu”, “Acasa e acolo unde esti tu” sau “Iubirea nu cunoaste granite”? L-ai topit instant. Iata si cum sa alegi busola. Si fie ajunge in vitrina lui de trofee, fie chiar o va folosi in drumetiile vostre ca sa nu mai orbecaiti drumul spre casa.

Cum i-o oferi? Daca v-ati saturat de clasicele vizite la rude de sarbatori si ati decis sa plecati undeva ca intr-adevar sa va bucurati de Craciun (5 zile de smotru si bucatareala pentru o cina nu-s nicio bucurie), ii invelesti cadoul intr-o punga de plastic banala si, motivand lipsa de spatiu, il rogi pe el sa-ti tina in bagajul lui de mana pachetelul tau cu chestii vitale-femeiesti. Nici prin cap nu-i va trece sa-l verifice. Dar nicio problema, i-l verifica la aeroport, la imbarcare si il intreaba daca e al lui pachetul suspect. Atunci sa vezi mirare si surpriza.

Iubitul tau va fi surprins de un cadou original de Craciun – o busola!

7. Ceas de birou

De ce un ceas de birou? Dar nu orice ceas, ci fie unul ceas de birou inedit, artistic care sa tina si loc de decoratiune, fie unul multifunctional pe care sa-l poata folosi si pe post de ceas desteptator. Si iata ce inseamna cadou inedit. E bun la casa omului, mai ales ca acum, noi ne folosim mai mult telefonul ca sa vedem cat e ora. Si cand nu ai telefonul in sufragerie, e mai bun ceasul de birou decat sa cauti telefonul. Ceasurile inedite sunt cadouri de Craciun originale pentru iubit.

Cum il oferi? Pui ceasul cadou sa sune in dimineata de Craciun si il lasi pe el sa il opreasca. Pana sa se dezmeticeasca, tu hop, in fata lui in lenjerie sexi. Nu va regreta ca l-a trezit ceasul si de Craciun. Insa nu strica momentul, lasati-va purtati de val, o sa-si aminteasca de cadou de abia dupa ce se racoresc spiritele. Bonus: de fiecare data cand se va uita la ceas, isi va aminti cat de pasionala si iubitoare esti.

ALTE CADOURI:

Gadget modern

Cu gadgeturi clar nu ai cum să dai greș de Crăciun. Îi poți lua iubitului tău un nou smartphone, accesorii pentru smartphone, o tabletă (în cazul în care nu are deja una), un notebook (dacă se plânge că cel vechi este prea vechi), un aparat foto mai performant sau un obiectiv, un sistem Home Cinema sau un PlayStation.

Deoarece gadgeturile pot fi destul de scumpe, este bine să nu lași cumpărarea cadoului de Crăciun pe ultima sută de metri, când prețurile cresc și mai mult. Caută din timp oferte, compară prețurile mai multor magazine și profită de orice discount. Nu uita de Black Friday! Reducerile încep încă de pe 22 noiembrie, așa că înarmează-te cu răbdare și caută cea mai bună ofertă.

Gift card

Ești tentată să-i cumperi iubitului tău o piesă vestimentară, crezi că știi ce ghete i s-ar potrivi perfect, ai impresia că vei nimeri articolul sportiv dorit de el? Ei bine, până și bărbații pot fi greu de mulțumit uneori, așa că nu te baza pe faptul că gusturile tale sunt și gusturile lui. De Crăciun, cel mai potrivit cadou din acest punct de vedere ar putea fi un gift card, un card cadou pe care îl încarci cu ce sumă vrei tu și pe care iubitul tău îl poate folosi după bunul plac.

Interesează-te dacă magazinul vizat de tine dispune de gift carduri și lasă-ți iubitul să decidă singur în ce va consta cadoul lui de Crăciun.

Accesorii pentru mașină

Iubitul tău are mașină? Dacă bugetul pentru cadoul de Crăciun nu este foarte generos, atunci îl poți surprinde cu niște accesorii cool pentru mașină, gen husă pentru scaun cu sistem de masaj și încălzire, kit cu senzori de parcare, oglindă retrovizoare cu bluetooth și touchscreen sau DVD player. Cu siguranță și el s-a gândit la astfel de accesorii, dar mereu a intervenit ceva și nu le-a cumpărat.

Seturi cadou

Seturile pot fi cadoul ideal de Crăciun pentru iubitul tău, iar prețurile sunt pentru toate buzunarele. Nu-ți rămâne altceva de făcut decât să te gândești ce buget ai și ce l-ar putea încânta foarte mult. Așadar, îți sugerăm să alegi un set pentru îngrijire personală, un set cu portofel și curea din piele, un set de butoni cu ac de cravată, un set deosebit de vin, un set cu pix și stilou sau un set pentru cocktail.

Abonament la un cabinet de masaj thailandez. Dupa ce a muncit din greu un an intreg, merita sa il rasfeti un pic de sarbatori. Unde mai pui ca va iesi de acolo atat de relaxat incat va fi mai dornic decat tine sa faca planuri pentru revelion!

Tastatura flexibila. Barbatii sunt pasionati de gadgeturi, acesta este un fapt arhi-cunoscut. Daca iubitul tau este un impatimit al calculatoarelor, atunci o tastatura flexibila este cadoul ideal pentru el. Are dimensiunile unei tastaturi obisnuite si se gaseste in diferite culori. In plus, ii vei face viata mai usoara. Deoarece se curata foarte usor, va putea sa-si savureze linistit hamburgerul in fata calculatorului fara sa isi faca griji din pricina firimiturilor. Acestea pot fi inlaturate foarte simplu cu o laveta sau o perie. Are doua porturi USB, probabil el va sti mai bine de ce are nevoie de doua.

Plita USB cu 4 porturi pentru incalzirea ceaiului sau a cafelei este un cadou util oricarui utilizator de PC. Este eleganta si practica, tine un singur port ocupat ca sa incalzeasca bauturile si ii pune la dispozitie inca 3. Atinge temperaturi de pana la 80 de grade C.

Lampa USB , cadoul ideal, mai ales daca iubitul tau isi petrece aproape toata noaptea in fata calculatorului. Daca are un coleg de camera pe care il deranjeaza lumina puternica a becului, atunci lampa USB este solutia perfecta. Produce suficienta lumina incat sa nu-i creasca dioptriile iubitului tau, permitand in acelasi timp si colegilor de camera sa adoarma. Se conecteaza la calculator prin USB si nu are nevoie de baterii. Pozitia sa este ajustabila si este recomandata mai ales pentru laptopuri.

Suport pentru laptop , a fost creat special pentru cei care petrec ore in sir cu laptopul pe brate, pentru a evita supraincalzirea computerului (si a utilizatorului!). Inaltimea este reglabila, are o platforma rotativa, ce permite utilizarea in orice pozitie si o banda de cauciuc care impiedica alunecarea. Este usor de transportat si mai poate fi utilizat ca suport pentru carti, documente, etc. Exista si variante cu ventilator doar ca preturile sunt ceva mai piperate.