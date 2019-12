Idei de cadouri de Moș Crăciun pentru copii.

Darurile de Craciun trebuie sa fie intotdeauna speciale. Si nu materialiste asa cum ne invata comerciantii (ca sa isi umple pungile cu bani). Ai trecut deja pe lista ce daruri de Craciun ii vei face copilului tau? Poate ca va fi o carte noua, ultimul joc pentru computer, sau niste haine noi? Incearca sa te intorci putin in trecut si sa-ti amintesti de Craciunul copilariei tale. De ce era acea perioada atat de speciala, ce iti amintesti in mod deosebit despre ea?

Cadouri de Crăciun pentru copii

Jucăriile pentru copii trebuie alese si in funcție de activitățile pe care cei mici le practica zi de zi.

In cazul in care copilul vostru dorește sa-si facă o colecție cu personajele din desenele animate pe care le urmărește in fiecare zi, adăugați pe lista de cadouri si câteva jucării din plus sau din cauciuc.

Trebuie sa țineți cont de dorințele celui mic si sa alegeți jucăriile mereu la moda!

Pentru fetite puteți alege nelipsitele păpuși barbie, care le vor încânta de fiecare data. Daca vreți sa-i faceți o bucurie fetiței si sa-i oferiți jucării pentru copii la moda, alegeți păpușa Cleopatra. Aceasta este una dintre păpușile pe care orice fetită ar vrea sa o aibă. Bineînțeles, nu pot lipsi hăinuțele sau bijuteriile pentru fetite.

Aflați din timp care sunt dorințele celui mic si cadourile cale mai potrivite, si ii puteți face o surpriza de neuitat.

Cu toții știm că un copil își imaginează mereu forme colorate, idei nebănuite și lucruri care nu s-au inventat încă, însă care abia așteaptă să prindă viață. Iar cu ajutorul superplastilinei Play-Doh, toate primesc o formă și o culoare cu ajutorul mânuțelor celui care și le imaginează.

Tocmai de aceea, cel mai frumos cadou de Crăciun pentru un copilaș de cel puțin 2 ani este un set de joacă Play-Doh.

Dacă este mic și abia descoperă lumea din jur, îți recomandăm Play-Doh Shape & Learn.

Cu ajutorul acestor seturi de joacă, piticii învață prin joacă formele, culorile și numerele. În plus, setul este ideal de jucat alături de părinți, iar astfel, dacă îl faci cadou le oferi și celor mai mari posibilitatea să petreacă clipe colorate alături de micuții lor.

Dacă este pasionat deja de bucătărie și de misterele acesteia, îți recomandăm Play-Doh Kitchen Creations

Gama dedicată micuților chefi este ideală pentru piticii de 2-3 ani, care și-au demonstrat deja interesul pentru statul în bucătărie cu mami. Astfel, seturile îi oferă uneltele potrivite vârstei pentru a modela cele mai renumite feluri de mâncare. De la lasagna și paste până la mâncăruri cu carne și salate, toate pot prinde viață în mânuțele copilului.

Tu iti mai amintesti ce daruri ai primit cand erai copil de la Mos Craciun?

Tu iti mai amintesti ce daruri ai primit cand erai copil – de la Mos Craciun? Ar fi interesant de facut un sondaj in legatura cu darurile care v-au placut cel mai mult in copilaria voastra. Probabil ca ne-am astepta sa gasim multe povesti despre cine stie ce papusi minunate sau masini teleghidate. Nu sunt acestea cadourile cu care ne sufoca an de an clipurile publicitare? Chiar si copiii se prind in acest joc, insistand da-I aduca Mos Craciun una din jucariile pe care le tot vad in clipurile acestea. Poate ca va amintiti cum cautati cu disperare cine stie ce jucarie la moda!

In zilele de astazi, atractia copiilor fata de tot ce inseamna tehnologie pare sa nu mai fie ceva surprinzator pentru nimeni. Adolescenti, copii, bebelusi, cu totii sunt fascinati de tablete si de cele mai noi gadgeturi din domeniu si asta in virtutea unei inertii tot mai puternice, sustinute, desigur, de initiative inedite ale producatorilor care nu rateaza nicio ocazie pentru a-si asigura potentialii cumparatori.

Ce cadou va ramane in sufletul copilului tau?

Credeti ca de un astfel de dar isi va aminti copilul vostru peste 30-40 de ani? Cadoul de care isi vor aminti va fi cu siguranta mesajul de dragoste pe care I l-au transmis adultii care si-au facut timp sa creeze o amintire deosebita pentru copilul lor.

Fiecare mesaj din virtualul sondaj de opinie va fi in mod sigur legat de un obiect, dar ceea ce ar fi mai important este urmatorul lucru: ” Cand a gasit mama timp sa le faca papusilor mele rochite noi?”, „Ce bine m-am simtit mesterind impreuna cu tata la o veioza stricata”, ” Cum a mai putut mama sa zambeasca si sa ne lase sa ne deschidem cadourile la 4 dimineta?”.

Cel mai frumos dar pentru copilul tau

Darul cel mai important, care conteaza cu adevarat este timpul pe care i-l acorzi si pe care il petreci cu el. Asa cum il numesc americanii: Acel timp de calitate. Copiii simt lucrul acesta. De ce ar vrea ei ca tu sa-ti petreci saptamani intregi incercand sa gasesti cea mai la moda si cea mai cautata jucarie de anul acesta?

Este surprinzator ca ne facem timp sa cautam prin tot orasul cu disperare o jucarie, dar adesea suntem prea ocupati pentru a petrece acelasi numar de ore facand ceva ce isi doreste copilul nostru.

De ce n-am proceda invers anul acesta? Petreceti timpul cu copilul in loc sa colindati 5 magazine diferite de jucarii.

Cum gasesti cadoul perfect pentru copilul tau

Aminteste-ti de perioada cea mai distractiva si cea mai placuta pe care ai petrecut-o cu copilul tau. Cand v-ati distrat cel mai bine impreuna? Atunci cand ati facut amandoua o prajitura pentru ziua de nastere a bunicii? Atunci cand ati hoinarit impreuna prin magazine?

Ce-si doreste copilul cu adevarat ?

– Ce poti sa construiesti in timpul care a mai ramas? Poti sa-I faci niste prajituri in diverse forme (personaje din desene animate, stelute, flori…) si sa-I promiti ca veti face impreuna cate o prajitura in fiecare Duminica de aici inainte.

– Poti sa-i propui copilului sa mergeti impreuna la un film si sa-l lasi pe el sa hotarasca la care anume (chiar daca urasti filmele de groaza si copilul tau le adora).

– Ce zici de o cina in doi la un restaurant elegant (pentru fetitele care adora sa se imbrace elegant).

– Poti sa-ti duci copilul la un meci (de fotbal, baschet, handbal) daca stii ca-I face placere.

– Nu pica in capcana de a-ti face o lista cu cadouri pe care trebuie sa le cumperi.

– Copiii pot fi foarte incantati pe moment ca au primit in dar jucaria la moda. Daca darul respectiv presupune sa investesti mult timp, probabil ca va fi dat uitarii intr-un timp mai scurt decat cel pe care l-ai petrecut tu cautandu-l.

Intr-adevar, iti va lua ceva timp pentru a te gandi care este cadoul perfect pentru copilul tau, iar timpul pe care il vei petrece cautandu-l va fi si mai lung.

Stai o clipa si gandeste-te ce ai face mai bine in tot acest timp? Cate raspunsuri sunt mai importante decat cel in urma caruia te vei hotara sa-ti petreci mai mult timp cu copilul tau pentru a-I arata cat de mult il iubesti?

Apropo, toate cele de mai sus sunt valabile pentru sot/sotie, cel mai bun prieten, matusa favorita, sau oricine altcineva de pe lista ta cu cadouri.