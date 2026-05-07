12-14 iunie 2026 | AlbaFest 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia. Cel mai așteptat eveniment muzical al anului revine în Cetatea Alba Carolina
Alba Iulia se pregătește să găzduiască și în 2026 unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii – Festivalul AlbaFest 2026. În weekendul 12-14 iunie, pe scena din Piața Cetății vor urca cei mai în vogă artiști ai momentului din muzica românească.
Procedura pentru achiziţia serviciilor pentru evenimentul AlbaFest 2026 a fost inițiată de Centrul Cultural Palatul Principilor, instituție publică de cultură în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba lulia, care organizează în perioada 12-14 iunie AlbaFest 2026.
Locul desfăşurării evenimentului va fi ca în fiecare an Piața Cetății din Cetatea Alba Carolina.
Centrul Cultural Palatul Principilor intenționează să achiziționeze servicii artistice, servicii prestate de autori, servicii pentru evenimente servicii (scenotehnică, lumini, sonorizare și ecrane LED) necesare prezentării evenimentului (proiectului) AlbaFest® 2026.
Evenimentele artistice la scenă se vor desfășura în zilele 12-14 iunie 2026.
Programarea artistică:
12 iunie 2026: seara rock, minim 3 acte artistice / artişti
13 iunie 2026 – seara urban-pop, în care rapul, pop-ul şi ritmurile latino se întâlnesc într-un show dedicat energiei tinere, libertății de expresie și bucuriei de festival, 4 acte artistice / artişti
14 iunie 2026 – seara pop-dance, 4 acte artistice / artiști
