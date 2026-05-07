VIDEO: Nicolae Stanciu, la 33 de ani! Aniversare specială pentru fotbalistul din Alba, căpitanul României!

Nicolae Stanciu, fotbalistul din Alba, căpitanul echipei naționale a României, împlinește azi, 7 mai 2026, vârsta de 33 de ani
Născut în 7 mai 1993, ziua importantă a fotbalului românesc, cu câștigarea Cupei Campionilor Europeni de Steaua, astăzi celebrându-se 40 de ani de la momentul „Sevilla” Nicolae Stanciu este cel mai important fotbalist din toate timpurile din Alba.
Originar din Craiva, crescut la Unirea Alba Iulia, Nicolae Stanciu este singurul jucător din județ prezent la două turnee finale, Campionatele Europene din 2016 și 2024, la ultimul fiind căpitanul „tricolorilor” și marcând un gol de poveste cu Ucraina, acum 2 ani.
Are 86 de selecții pentru prima reprezentativă și 15 reușite, iubind enorm echipa națională. Este pe locul 9 în topul celor mai selecționați tricolori, la egalitate cu Bogdan Lobonț. Pe gambă, Nicolae Stanciu are steagul tricolor și un mesaj emoționant.
„Ți-am dat tot și încă puțin”, o declarație de dragoste scurtă și o metaforă puternică prin care leagă cariera lui la națională, începută în martie 2016 cu Anghel Iordănescu selecționer.
A prins, la prima reprezentativă nume precum Anghel Iordănescu, Christoph Daum, Cosmin Contra, Mirel Rădoi, Edward Iordănescu, regretatul Mircea Lucescu și acum Gheorghe Hagi.
A fost desemnat cel mai bun jucător al României în 2022 în tradiționala anchetă a Gazetei Sporturilor și în 2024 în topul întocmit de Federația Română de Fotbal! Dar de asemenea a fost, de-a lungul vremii primul în diferite ierarhii întocmite de foruri fotbalistice sau instituții media.
Descoperit de antrenorul Alexandru Kalanyos, Suanciu a devenit cel mai bun fotbalist din Alba din toate timpurile, iar transferurile sale au ajutat enorm în timp Unirea Alba Iulia, echipa sa de suflet. Actualmente evoluează în China, la Dalian Yingbo.
Fotabalistul albaiulian reprezintă primul român care a câștigat campionatul în 4 țări diferite, România, Belgia, Cehia și China. În Liga 1, mijlocașul ofensiv a cucerit de două ori titlul cu FCSB, în 2014 și 2015, în Belgia a triumfat cu Anderlecht Bruxelles, în 2017, în timp ce în Cehia a câștigat cu Slavia Praga, în 2020 și 2021, iar în China cu Whuan Three Towns (2021). Nicolae Stanciu este totodată cel mai titrat fotbalist din istoria Albei, cu 13 trofee în palmares, iar în 2021 a devenit Cetățean de Onoare al municipiului Alba Iulia.
La mulți ani, Căpitane!!!
