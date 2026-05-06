Ce puteri mai are Ilie Bolojan și Guvernul interimar: Care este procedura de formare a unui nou Guvern și cum s-ar putea ajunge la alegeri anticipate
Guvernul condus de Ilie Bolojan a intrat într-o zonă de provizorat după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Executivului în Parlament marți, 5 mai 2026.
Moțiunea inițiată de PSD, AUR și PACE – Întâi România a trecut cu 281 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și 3 voturi anulate. Din acel moment, Cabinetul Bolojan nu mai are un mandat politic deplin, ci doar rolul de a administra treburile curente ale statului până la instalarea unui nou Guvern, relatează Mediafax.
Ce poate face Ilie Bolojan în această perioadă?
Poate conduce ședințele de Guvern, poate coordona activitatea miniștrilor rămași în funcție și poate asigura continuitatea administrației centrale.
Guvernul poate adopta acte strict necesare pentru funcționarea statului: plăți curente, aplicarea bugetului deja aprobat, gestionarea instituțiilor publice, continuitatea serviciilor esențiale și măsuri administrative care nu schimbă direcția politică a țării. Constituția formulează această limită prin expresia „administrarea treburilor publice”.
Ce nu mai poate face un Guvern interimar
Codul administrativ precizează că, după încetarea mandatului, Guvernul poate emite doar acte necesare administrării treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă, Executivul nu poate emite ordonanțe sau ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege.
Asta blochează, practic, marile reforme care ar cere legislație nouă, schimbări fiscale majore, restructurări ample sau măsuri asumate politic în numele unei majorități parlamentare inexistente.
Se anunță negocieri dificile
Deși căderea Guvernului declanșează procedura pentru desemnarea unui nou premier, instalarea rapidă a unui nou Cabinet nu este garantată. Președintele Nicușor Dan a anunțat consultări informale cu partidele, înaintea celor formale, și a exclus alegerile anticipate, dar negocierile se anunță complicate. PSD ar vrea o formulă de guvernare cu PNL, însă fără Bolojan premier, în timp ce PNL și USR nu par dispuse, în acest moment, să revină într-o formulă de guvernare cu social-democrații.
În lipsa unei majorități clare, Ilie Bolojan poate rămâne o perioadă la Palatul Victoria ca premier al unui Guvern interimar, cu atribuții limitate. Precedentul Boc arată că un asemenea interimat se poate prelungi: Guvernul demis în octombrie 2009 a administrat treburile curente până în decembrie, timp de aproximativ 71 de zile.
Procedura de formare a unui nou Guvern
Președintele României trebuie să consulte partidul care are majoritatea absolută în Parlament sau, dacă nu există o asemenea majoritate, partidele parlamentare. Apoi desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, iar acesta are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei Guvernului.
Dacă negocierile se blochează, Constituția deschide și varianta alegerilor anticipate, dar numai în condiții stricte. Președintele poate dizolva Parlamentul doar dacă acesta nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură. Chiar și atunci, dizolvarea Parlamentului este o posibilitate, nu un automatism.
