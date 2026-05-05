5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări

Ioana Oprean

Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la 5 mai în peste 50 de țări.

Lansată de Confederaţia Internaţională a Moaşelor (CIM), la sfârşitul anilor 1980, Ziua internaţională a moaşelor a fost marcată pentru prima dată în 1991.

În fiecare an, Ziua internaţională a moaşelor este sărbătorită de moaşe, studenţi, beneficiari şi toate părţile implicate în procesul naşterii printr-o conferinţă online de 24 ore, care acoperă o gamă largă de subiecte, cu vorbitori din întreaga lume.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Confederaţia Internaţională a Moaşelor conlucrează pentru organizarea manifestărilor din această zi pentru a promova profesia de moaşă ca însoţitor calificat pentru gravide şi participarea acesteia la naştere. Acest lucru se realizează în moduri diferite, în funcţie de particularităţile (obiceiuri, tradiţii, sisteme medicale) din fiecare ţară.

Moaşele sunt considerate esenţiale pentru atingerea obiectivelor OMS şi ICM de reducere a mortalităţii materne şi a nou-născuţilor.

sursa: Agerpres

foto: Asociația Moașelor Independente / Facebook

Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026

Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026 Suntem la începutul lunii mai și așteptăm cu nerăbdare căldura ce ar trebui să îndemne oamenii la mișcare, la ieșiri în familie sau cu prietenii, la călătorii și excursii. Dacă în anii buni ai turismului local în această perioadă […]

4 mai – Ziua internaţională a pompierilor, prilej de a recunoaşte şi onora sacrificiile pe care pompierii le fac zi de zi pentru comunităţile lor

4 mai – Ziua internaţională a pompierilor, prilej de a recunoaşte şi onora sacrificiile pe care pompierii le fac zi de zi pentru comunităţile lor Anual, la data de 4 mai, comunitatea internaţională celebrează Ziua internaţională a pompierilor, cu scopul de a recunoaşte şi onora sacrificiile pe care pompierii le fac zi de zi pentru […]

Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România

Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România Tinerii din România sărbătoresc începând din 2005, Ziua lor Națională pe 2 mai, instituită prin Legea 425/25.10.2004. Generația adultă de mâine din România își sărbătorește de două ori pe an ziua dedicată tinereții. Din anul 2000, Ziua Internațională a Tineretului se sărbătorește […]

