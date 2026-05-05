5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări
Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la 5 mai în peste 50 de țări.
Lansată de Confederaţia Internaţională a Moaşelor (CIM), la sfârşitul anilor 1980, Ziua internaţională a moaşelor a fost marcată pentru prima dată în 1991.
În fiecare an, Ziua internaţională a moaşelor este sărbătorită de moaşe, studenţi, beneficiari şi toate părţile implicate în procesul naşterii printr-o conferinţă online de 24 ore, care acoperă o gamă largă de subiecte, cu vorbitori din întreaga lume.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Confederaţia Internaţională a Moaşelor conlucrează pentru organizarea manifestărilor din această zi pentru a promova profesia de moaşă ca însoţitor calificat pentru gravide şi participarea acesteia la naştere. Acest lucru se realizează în moduri diferite, în funcţie de particularităţile (obiceiuri, tradiţii, sisteme medicale) din fiecare ţară.
Moaşele sunt considerate esenţiale pentru atingerea obiectivelor OMS şi ICM de reducere a mortalităţii materne şi a nou-născuţilor.
sursa: Agerpres
foto: Asociația Moașelor Independente / Facebook
