FOTO | TRAGEDIE în județul vecin: Un tânăr motociclist și-a pierdut viața după impactul cu un autoturism. Medicii au încercat să îl resusciteze minute în șir

Un accident rutier grav a avut loc astăzi, 7 mai 2026, în zona străzii Valea Chintăului din Cluj-Napoca. Un motociclist și-a pierdut viața după impactul cu un autoturism.

ISU Cluj a anunțat că pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, în jurul orei 08:10, la un grav accident rutier petrecut în zona străzii Valea Chintăului din municipiul Cluj-Napoca.

Din primele date, în accident au fost implicate un autoturism și o motocicletă. Echipajele noastre l-au găsit pe motociclist în stare gravă, acesta aflându-se în stop cardio-respirator.

Din nefericire, motociclistul nu a mai putut fi salvat de către echipajele ajunse la fața locului.

,,Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor, a fost declarat decesul motociclistului, un tânăr de aproximativ 20 de ani”, a precizat ISU Cluj.

