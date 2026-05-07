FOTO | TRAGEDIE în județul vecin: Un tânăr motociclist și-a pierdut viața după impactul cu un autoturism. Medicii au încercat să îl resusciteze minute în șir
TRAGEDIE în județul vecin: Un tânăr motociclist și-a pierdut viața după impactul cu un autoturism. Medicii au încercat să îl resusciteze minute în șir
Un accident rutier grav a avut loc astăzi, 7 mai 2026, în zona străzii Valea Chintăului din Cluj-Napoca. Un motociclist și-a pierdut viața după impactul cu un autoturism.
ISU Cluj a anunțat că pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, în jurul orei 08:10, la un grav accident rutier petrecut în zona străzii Valea Chintăului din municipiul Cluj-Napoca.
Din primele date, în accident au fost implicate un autoturism și o motocicletă. Echipajele noastre l-au găsit pe motociclist în stare gravă, acesta aflându-se în stop cardio-respirator.
Din nefericire, motociclistul nu a mai putut fi salvat de către echipajele ajunse la fața locului.
,,Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor, a fost declarat decesul motociclistului, un tânăr de aproximativ 20 de ani”, a precizat ISU Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
ITP 2026 | Se schimbă regulile pentru inspecția tehnică a mașinilor din UE: Va putea fi realizată și într-un alt stat membru și apar controale noi pentru mașinile electrice și sistemele de siguranță
ITP 2026 | Se schimbă regulile pentru inspecția tehnică a mașinilor din UE: Va putea fi realizată și într-un alt stat membru și apar controale noi pentru mașinile electrice și sistemele de siguranță Regulile pentru inspecția tehnică a mașinilor din UE au fost modificate de Comisia Europeană, fiind introduse mai multă flexibilitate pentru șoferi, dar […]
Vechimea în muncă 2026 | Cum îți poți verifica vechimea în muncă online și care sunt pașii de urmat
Vechimea în muncă 2026 | Cum îți poți verifica vechimea în muncă online și care sunt pașii de urmat Verificarea vechimii în muncă se poate face în 2026 aproape exclusiv online, fără alte drumuri la ghișee sau adeverințe de la angajatori. Toate stagiile de cotizare sunt centralizate într-un sistem informatic al Casei Naționale de Pensii […]
Economistul Radu Georgescu: ,,S-a deschis cutia Pandorei în România! Criza politică, bobârnacul care a spart animaliile economice. În următoarele luni vei vedea aproape zilnic știri ,,Șoc și groază” despre cursul euro”
Economistul Radu Georgescu: ,,S-a deschis cutia Pandorei în România! Criza politică, bobârnacul care a spart animaliile economice. În următoarele luni vei vedea aproape zilnic știri ,,Șoc și groază” despre cursul euro” Economistul Radu Gerogescu a explicat într-o postare recentă în mediul online ce urmează în România, în plină criză politică. Acesta este de părere că […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | TRAGEDIE în județul vecin: Un tânăr motociclist și-a pierdut viața după impactul cu un autoturism. Medicii au încercat să îl resusciteze minute în șir
TRAGEDIE în județul vecin: Un tânăr motociclist și-a pierdut viața după impactul cu un autoturism. Medicii au încercat să îl...
ITP 2026 | Se schimbă regulile pentru inspecția tehnică a mașinilor din UE: Va putea fi realizată și într-un alt stat membru și apar controale noi pentru mașinile electrice și sistemele de siguranță
ITP 2026 | Se schimbă regulile pentru inspecția tehnică a mașinilor din UE: Va putea fi realizată și într-un alt...
Știrea Zilei
12-14 iunie 2026 | AlbaFest 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia. Cel mai așteptat eveniment muzical al anului revine în Cetatea Alba Carolina
12-14 iunie 2026 | AlbaFest 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia. Cel mai așteptat eveniment muzical al anului revine...
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Ce profil trebuie să aibă cei trei administratori. Anunț oficial
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Ce profil trebuie să aibă cei trei administratori. Anunț oficial Primăria Alba...
Curier Județean
INCENDIU la un transformator electric de pe o stradă din Câmpeni: Pompierii din oraș intervin cu o autospecială
INCENDIU la un transformator electric de pe o stradă din Câmpeni: Pompierii din oraș intervin cu o autospecială Un transformator...
FOTO | Oportunități de carieră în cadrul Forțelor Terestre Române, prezentate elevilor Colegiului Militar din Alba Iulia: În prima linie, foști absolvenți, actuali ofițeri
Oportunități de carieră în cadrul Forțelor Terestre Române, prezentate elevilor Colegiului Militar din Alba Iulia: În prima linie, foști absolvenți,...
Politică Administrație
Ce puteri mai are Ilie Bolojan și Guvernul interimar: Care este procedura de formare a unui nou Guvern și cum s-ar putea ajunge la alegeri anticipate
Ce puteri mai are Ilie Bolojan și Guvernul interimar: Care este procedura de formare a unui nou Guvern și cum...
Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia
Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia Aleșii locali ai PSD...
Opinii Comentarii
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat patru lovituri de departajare
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat...
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la...