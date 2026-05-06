Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Ce profil trebuie să aibă cei trei administratori. Anunț oficial

Primăria Alba Iulia a publicat marți, 5 mai 2026 un anunț cu privire la profilul pe care trebuie să-l aibă cei trei administratori ai noii companii de transport a administrației locale.

Administrarea societății se va face, respectându-se prevederile art. 28, alin. (6^1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare.

Un singur administrator poate fi funcționar public al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.

Administratorii sunt desemnați de către autoritatea publică tutelară și numiți de către Adunarea Generală a Asociaților la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare.

Mandatul Administratorilor nu poate depăși 4 (patru) ani, potrivit prevederile art. 28, alineat (8). Selecția admin i s trat o ri l o r se face potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cumodificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

