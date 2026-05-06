Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Ce profil trebuie să aibă cei trei administratori. Anunț oficial
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Ce profil trebuie să aibă cei trei administratori. Anunț oficial
Primăria Alba Iulia a publicat marți, 5 mai 2026 un anunț cu privire la profilul pe care trebuie să-l aibă cei trei administratori ai noii companii de transport a administrației locale.
Administrarea societății se va face, respectându-se prevederile art. 28, alin. (6^1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare.
Un singur administrator poate fi funcționar public al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.
Administratorii sunt desemnați de către autoritatea publică tutelară și numiți de către Adunarea Generală a Asociaților la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare.
Mandatul Administratorilor nu poate depăși 4 (patru) ani, potrivit prevederile art. 28, alineat (8). Selecția admin i s trat o ri l o r se face potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cumodificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.
Anunțul complet poate fi văzut AICI.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
TRAGEDIE la Cugir: Bărbat găsit mort pe o bancă din oraș. Medicii nu au mai putut face nimic
TRAGEDIE la Cugir: Bărbat găsit mort pe o bancă din oraș. Medicii nu au mai putut face nimic Un bărbat a fost găsit inconștient pe o bancă de pe strada Victoriei, din Cugir, astăzi, 5 mai 2026. Polițiștii din oraș au fost anunțați cu privire la acest eveniment prin SNUAU 112. Din nefericire, salvatorii ajunși […]
Albaiuliancă de 48 de ani, ,,țepuită” de 50.000 de lei: Cum a fost înșelată de persoane necunoscute să transfere banii din contul personal
Albaiuliancă de 48 de ani, ,,țepuită” de 50.000 de lei: Cum a fost înșelată de persoane necunoscute să transfere banii din contul personal O albaiuliancă de 48 de ani a fost ,,țepuită” de 50.000 de lei de persoane necunoscute care au convins-o să transfere banii din contul personal. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost […]
FOTO | Gest de omenie la Abrud: Un albaiulian a găsit o borsetă cu peste 20.000 de lei în ea și a predat-o poliției. Proprietarul o uitase pe plafonul mașinii de unde a căzut în mers
Gest de omenie la Abrud: Un albaiulian a găsit o borsetă cu peste 20.000 de lei în ea și a predat-o poliției. Proprietarul o uitase pe plafonul mașinii de unde a căzut în mers Un bărbat din Alba Iulia a dat dovadă de spirit civic miercuri, după ce a găsit la Abrud o borsetă cu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Viorica Dăncilă, premiată în cadrul Galei „Femei de Succes” 2026: Ce premiu a primit fostul premier al României
Viorica Dăncilă, premiată în cadrul Galei „Femei de Succes” 2026: Ce premiu a primit fostul premier al României Viorica Dăncilă,...
VIDEO | IGSU: 10 ani de la lansarea programului „Salvator din pasiune” – un deceniu de voluntariat, implicare și solidaritate
IGSU: 10 ani de la lansarea programului „Salvator din pasiune” – un deceniu de voluntariat, implicare și solidaritate Astăzi se...
Știrea Zilei
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Ce profil trebuie să aibă cei trei administratori. Anunț oficial
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Ce profil trebuie să aibă cei trei administratori. Anunț oficial Primăria Alba...
TRAGEDIE la Cugir: Bărbat găsit mort pe o bancă din oraș. Medicii nu au mai putut face nimic
TRAGEDIE la Cugir: Bărbat găsit mort pe o bancă din oraș. Medicii nu au mai putut face nimic Un bărbat...
Curier Județean
Un tânăr de 18 ani va fi judecat pentru omor, la Tribunalul Alba: În același dosar mama tânărului va fi judecată pentru violență în familie
Un tânăr de 18 ani va fi judecat pentru omor, la Tribunalul Alba: În același dosar mama tânărului va fi...
INCENDIU de vegetație uscată și litieră de pădure la Întregalde. Intervin pompierii, SVSU și Ocolul Silvic
INCENDIU de vegetație uscată și litieră de pădure la Întregalde. Intervin pompierii, SVSU și Ocolul Silvic Un incendiu de vegetație...
Politică Administrație
Ce puteri mai are Ilie Bolojan și Guvernul interimar: Care este procedura de formare a unui nou Guvern și cum s-ar putea ajunge la alegeri anticipate
Ce puteri mai are Ilie Bolojan și Guvernul interimar: Care este procedura de formare a unui nou Guvern și cum...
Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia
Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia Aleșii locali ai PSD...
Opinii Comentarii
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la...
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026 Suntem la începutul lunii...