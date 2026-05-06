FOTO | Oportunități de carieră în cadrul Forțelor Terestre Române, prezentate elevilor Colegiului Militar din Alba Iulia: În prima linie, foști absolvenți, actuali ofițeri

Oportunități de carieră în cadrul Forțelor Terestre Române, prezentate elevilor Colegiului Militar din Alba Iulia: În prima linie, foști absolvenți, actuali ofițeri

La finalul anilor de studiu, viitorii absolvenți au în fața lor o alegere importantă ce privește viitorul lor profesional. Pentru ce categorie de forțe, armă sau specializare să opteze, este o decizie pe care trebuie să o ia bine informați și ținând cont de aptitudinile, interesele și valorile personale.

Un punct de sprijin și un ajutor real vine din partea militarilor care au deja o carieră frumoasă în Armata României pentru a le fi elevilor exemple reale de parcursuri profesionale, provocări depășite și lecții învățate.

În mijlocul elevilor claselor a XII-a și a XI-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-au aflat, marți, 5 mai 2026 comandantul Diviziei 4 Infanterie Gemina, general-maior Bogdan Cernat, locotenent-colonel Claudiu Gherman (absolvent al colegiului militar Promoția 1998) și sublocotenenții Andrei Avram și Cosmin Muntean (absolvenți ai Promoției 2020), care le-au vorbit despre o carieră în cadrul Forțelor Terestre Române.

Ofițerii le-au prezentat liceenilor oferta educațională a Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, parcursul profesional al unui ofițer, avantajele unei cariere în cadrul Forțelor Terestre, dar și specificul marilor unități și unități militare din compunerea Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

„În interacțiunea cu elevii, ofițerii le-au împărtășit acestora din experiențele profesionale, oferindu-le sfaturi prețioase pentru ca tinerii să își contureze o perspectivă cât mai clară asupra opțiunilor de carieră bazate pe oportunitățile existente și pe propriul potențial.

Dialogul deschis și motivațional cu militarii îi va ajuta pe viitorii absolvenți în conturarea propriului plan de carieră”, au precizat reprezentanții colegiului militar albaiulian.

foto: elev caporal Iustin Nicolescu

