INCENDIU la un transformator electric de pe o stradă din Câmpeni: Pompierii din oraș intervin cu o autospecială

Un transformator electric a fost cuprins de flăcări, astăzi, 7 mai 2026, pe strada Moților din Câmpeni. Pompierii din oraș intervin cu o autospecială și un echipaj de prim ajutor.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în orașul Câmpeni, str. Moților.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la un transformator electric.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

