Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Cod Portocaliu pe râul Timiș

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri, 18 noiembrie 2026, o nouă avertizare hidrologică, valabilă până joi, 19 noiembrie 2026, la ora 16:00. Sunt vizate mai multe râuri din țară, inclusiv cursuri de apă din județul Alba, unde a fost instituit Cod Galben de inundații.

Avertizarea a fost emisă pe fondul precipitațiilor prognozate și al propagării viiturilor, fiind posibile scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, inundații locale și creșteri ale debitelor și nivelurilor de apă. Pe unele cursuri de apă pot fi depășite cotele de apărare.

Cod Galben de inundații în județul Alba

În județul Alba, avertizarea Cod Galben este valabilă în intervalul 18 noiembrie 2026, ora 12:00 – 19 noiembrie 2026, ora 16:00, pentru:

*Râul Arieș – bazinul amonte de stația hidrometrică Baia de Arieș și afluenții aferenți sectorului aval de această stație;

*Râul Mureș – afluenții aferenți sectorului aval de confluența cu râul Târnava.

Avertizarea vizează și județele Cluj, Sibiu, Hunedoara, Arad, Bihor, Maramureș, Caraș-Severin, Timiș, Gorj, Mehedinți și Dolj, pentru mai multe bazine hidrografice.

Cod Portocaliu pe râul Timiș

Un Cod Portocaliu de inundații a fost instituit pe râul Timiș, în sectorul bazinului amonte de stația hidrometrică Lugoj, pe raza județelor Caraș-Severin și Timiș.

Avertizarea este valabilă în intervalul 18 noiembrie, ora 12:00 – 19 noiembrie, ora 12:00.

Recomandări și măsuri de precauție

Hidrologii avertizează că fenomenele periculoase se pot manifesta inclusiv pe afluenții de ordin inferior ai râurilor menționate, precum și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice vizate.

Populația din zonele expuse este sfătuită să urmărească evoluția situației hidrometeorologice și să respecte recomandările autorităților. Este importantă evitarea traversării cursurilor de apă și a zonelor inundate, precum și a desfășurării activităților în apropierea râurilor și pâraielor în perioadele cu risc de viituri.

Începând de miercuri, 18 noiembrie, ora 12:00, se ridică avertizarea hidrologică din celelalte bazine hidrografice care fuseseră avertizate anterior.

INHGA precizează că prognoza hidrologică va fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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