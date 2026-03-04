FOTO_VIDEO: Volei Alba Blaj, calificare în finala Cupei României, după 3-1 cu rivala CSO Voluntari | Meci senzațional în „Alba Blaj” Arena
Volei Alba Blaj, calificare în finala Cupei României, după 3-1 cu rivala CSO Voluntari și un meci senzațional în „Alba Blaj” Arena
Volei Alba Blaj s-a calificat în finala Cupei României, după 3-1, în returul semifinalei, în „Alba Blaj” Arena, cu rivala CSO Voluntari, o confruntare-spectacol.
În ultimul act, Volei Alba Blaj, deținătoarea trofeului, va întâlni Dinamo București.
A fost Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 3-1 (20-25, 25-19, 30-28, 25-18), în returul semifinalei, gazdele revenind de la 0-1 la seturi!
Astfel Blajul are două victorii în Cupa României, iar CSO Voluntari două succese în Cupa CEV în maratonul direct al ultimelor săptămâni!
Citește și: Miercuri, ora 17.00, Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, returul semifinalelor Cupei României | Duel „de totul sau nimic” pentru calificarea în finală
În distribuția gazdelor au fost titulare Marija Miljevic și Ana Escamilla, Blajul a început tare însă s-a stins pe parcurs și a pierdut primul set. Lucrurile păreau complicate, Guillermo Naranjo Hernandez modifică iar, mizează pe Charlotte Krenicky și Drussyla Costa și situația basculează spre egalitate la seturi după 25-19 în al doilea parțial.
Un al treilea set incredibil, în care Blajul a condus cu 18-11, 21-21, se părea că-l are la îndemână, însă s-a făcut 24-24 și 6 mingi de set irosite de campioană!!!! Nebunia a continuat, a a avut CSO Voluntari o minge de set (27-28), într-un final dramatic, iar Blajul a avut nervii mai tari și a reușit să se impună (30-28), într-un set absolut senzațional
O asistență redusă comparativ cu precedentul joc cu CSO Voluntari, din sferturile Cupei CEV, și o galerie mai tăcută decât de obicei, în primele două seturi, a reprezentat ambientul unei noi confruntări între rivalele Blaj și Voluntari. Însă publicul s-a încins treptat și iarăși a fost aliat al gazdelor într-un meci pe muchie de cuțit.
Blajul a trecut peste momentul cheie, atmosfera s-a încins, și gazdele s-au descătușat desprinzându-se la 23-16
În manșa tur, campioana României s-a impus cu 3-2, după o revenire fenomenală, de la 0-2 și 21-23, însă soarta accederii în ultimul act s-a aflat sub un mare semn de întrebare. Calificarea era pe masă, iar echipa din „Mica Romă” avea nevoie de o victorie la orice scor pentru a ajunge în finală pentru al doilea an consecutiv, Volei Alba Blaj fiind deținătoarea trofeului (3-1 cu… CSO Voluntari, acum mai bine de un an, în 29 martie 2025, în fața fanilor). În discuție mai există o variantă pentru Blaj, o înfrângere cu 2-3 și adjudecarea setului de aur.
