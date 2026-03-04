FOTO_VIDEO: Volei Alba Blaj, calificare în finala Cupei României, după 3-1 cu rivala CSO Voluntari | Meci senzațional în „Alba Blaj” Arena

Volei Alba Blaj, calificare în finala Cupei României, după 3-1 cu rivala CSO Voluntari și un meci senzațional în „Alba Blaj” Arena

Volei Alba Blaj s-a calificat în finala Cupei României, după 3-1, în returul semifinalei, în „Alba Blaj” Arena, cu rivala CSO Voluntari, o confruntare-spectacol.

În ultimul act, Volei Alba Blaj, deținătoarea trofeului, va întâlni Dinamo București.

A fost Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 3-1 (20-25, 25-19, 30-28, 25-18), în returul semifinalei, gazdele revenind de la 0-1 la seturi!

Astfel Blajul are două victorii în Cupa României, iar CSO Voluntari două succese în Cupa CEV în maratonul direct al ultimelor săptămâni!

În distribuția gazdelor au fost titulare Marija Miljevic și Ana Escamilla, Blajul a început tare însă s-a stins pe parcurs și a pierdut primul set. Lucrurile păreau complicate, Guillermo Naranjo Hernandez modifică iar, mizează pe Charlotte Krenicky și Drussyla Costa și situația basculează spre egalitate la seturi după 25-19 în al doilea parțial.

Un al treilea set incredibil, în care Blajul a condus cu 18-11, 21-21, se părea că-l are la îndemână, însă s-a făcut 24-24 și 6 mingi de set irosite de campioană!!!! Nebunia a continuat, a a avut CSO Voluntari o minge de set (27-28), într-un final dramatic, iar Blajul a avut nervii mai tari și a reușit să se impună (30-28), într-un set absolut senzațional

O asistență redusă comparativ cu precedentul joc cu CSO Voluntari, din sferturile Cupei CEV, și o galerie mai tăcută decât de obicei, în primele două seturi, a reprezentat ambientul unei noi confruntări între rivalele Blaj și Voluntari. Însă publicul s-a încins treptat și iarăși a fost aliat al gazdelor într-un meci pe muchie de cuțit.

Blajul a trecut peste momentul cheie, atmosfera s-a încins, și gazdele s-au descătușat desprinzându-se la 23-16

În manșa tur, campioana României s-a impus cu 3-2, după o revenire fenomenală, de la 0-2 și 21-23, însă soarta accederii în ultimul act s-a aflat sub un mare semn de întrebare. Calificarea era pe masă, iar echipa din „Mica Romă” avea nevoie de o victorie la orice scor pentru a ajunge în finală pentru al doilea an consecutiv, Volei Alba Blaj fiind deținătoarea trofeului (3-1 cu… CSO Voluntari, acum mai bine de un an, în 29 martie 2025, în fața fanilor). În discuție mai există o variantă pentru Blaj, o înfrângere cu 2-3 și adjudecarea setului de aur.

