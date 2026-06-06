De ce trebuie să încheie administrația locală din Alba Iulia o tranzacție judiciară cu un agent economic ce s-a ocupat în trecut de termoficare
De ce trebuie să încheie administrația locală din Alba Iulia o tranzacție judiciară cu un agent economic ce s-a ocupat în trecut de termoficare
Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de luni, 8 iunie 2026 se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei tranzacții judiciare între Municipiul Alba Iulia și Veolia Energie România S.A.
Proiectul de act administrativ are ca obiect aprobarea unei tranzacții judiciare între Municipiul Alba Iulia, Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și Veolia Energie România S.A., în vederea stingerii definitive și pe cale amiabilă a două litigii aflate pe rolul instanțelor.
Conflictul dintre părți își are originea în Actul Adițional nr. 8/2008 la contractul de gestiune a serviciului de termoficare, prin care Veolia presta servicii de întreținere și reparații pentru obiective aflate în administrarea municipiului, în schimbul unei plăți lunare fixe. Ulterior, Municipiul Alba Iulia a contestat legalitatea și modul de executare a acestui act adițional, refuzând plata unor facturi pentru care considera că nu existau documente justificative privind lucrările efectuate.
Deși Veolia a obținut în instanță mai multe hotărâri prin care municipiul a fost obligat la plata facturilor și a dobânzilor aferente, în anul 2016 instanțele din București au constatat definitiv nulitatea absolută a clauzei contractuale care fundamenta aceste pretenții și a anexei ce stabilea tarifele serviciilor.
În urma acestei hotărâri, Municipiul Alba Iulia a solicitat în justiție restituirea sumelor achitate către Veolia, însă a obținut doar parțial câștig de cauză, litigiul continuând în faza apelului. Totodată, Veolia a formulat pretenții proprii privind contravaloarea serviciilor pe care susține că le-a prestat atât în perioada de valabilitate a contractului, cât și după încetarea acestuia, printr-o acțiune întemeiată pe îmbogățirea fără justă cauză.
În contextul incertitudinilor generate de procesele aflate încă pe rol și al expertizelor judiciare în curs de efectuare, părțile au reluat negocierile în anul 2026 pentru identificarea unei soluții amiabile. În urma discuțiilor, s-a convenit ca Veolia să achite Municipiului Alba Iulia suma de 2.302.266,82 lei în 12 tranșe lunare egale și să renunțe la toate pretențiile formulate în cele două dosare, inclusiv la cererea reconvențională și la acțiunea privind îmbogățirea fără justă cauză.
În schimb, Municipiul Alba Iulia va renunța la drepturile și pretențiile deduse judecății în dosarul aflat pe rolul Curții de Apel București, tranzacția urmând să conducă la încetarea definitivă a tuturor litigiilor existente între părți cu privire la aceste raporturi contractuale.
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