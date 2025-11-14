Campioana Volei Alba Blaj și-a aflat programul în grupa infernală din Liga Campionilor | Debut în Italia, iar în 2 decembrie, în „Alba Blaj” Arena, duel stelar cu VakifBank Istanbul, campioana Turciei!

Campioana Volei Alba Blaj are parte de o grupă infernală în Liga Campionilor, edițiia 2025/2026, pentru echipa din „Mica Romă” urmând dueluri stelare cu VakifBank Istanbul (campioana Turciei și semifinalistă în acest an în Liga Campionilor), Savino Del Bene Scandici (finalistă în competiția supremă în 2025) și Volero Le Cannet (Franța) – o mai veche cunoștință.

Echipa din Franța este ultima dinte calificate după ce a întâlnit, într-o primă fază, Janta Volej Kisela Voda (Macedonia), echipa calificată după dubla cu Žok Gacko RD Swisslion (Bosnia și Herțegovina), două victorii cu 3-2, după meciuri dramatice. În primul joc, în deplasare, Volero Le Cannet s-a impus în Macedonia, scor 3-1, iar în retur (joi, 13 noiembrie) a învins din nou, scor 3-0, fără emoții.

În Alba vor poposi adversari de top, nume celebre ale voleiului de pe „Bătrânul Continent”, urmând meciuri de gală la cea de-a șaptea prezență a formației blăjene în Liga Campionilor.

Programul formației pregătite de spaniolul Guillermo Naranjo Hernandez debutează cu o confruntare în Italia, cu Savino Del Bene Scandici (joi, 27 noiembrie). Singurul meci acasă din acest an va fi cu VakifBank Istanbul, în etapa secundă, marți, 2 decembrie. În luna ianuarie a anului viitor sunt două deplasări consecutive, cu Volero Le Cannet (8 ianuarie) și VakifBank Istanbul (14 ianuarie), urmate de două jocuri pe teren propriu, cu Savino Del Bene Scandicci (etapa a cincea, 28 ianuarie) și Volero Le Cannet (utima rundă, 4 februarie).

Meciurile din grupele Ligii Campionilor vor avea loc în perioada 25/27 noiembrie 2025 – 4 februarie 2026. Prima clasată din cele 5 grupe se va califica în sferturile Ligii Campionilor. Cele 5 echipe de pe locurile 2 plus cea mai bună echipă de pe locul 3 vor disputa un play-off. În condițiile unor oponenți aproape imposibili, pentru reprezentanta României miza va fi clasarea pe poziția a treia pentru a continua aventura europeană în Cupa CEV

