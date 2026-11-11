Foto | Seniorii Căminului pentru Persoane Vârstnice, răsfățați cu servicii gratuite de pedichiură: „O pereche de mâini pricepute, timp dăruit din inimă și dorința sinceră de a face bine”

Seniorii Căminului pentru Persoane Vârstnice, răsfățați cu servicii gratuite de pedichiură: „O pereche de mâini pricepute, timp dăruit din inimă și dorința sinceră de a face bine”

Seniorii Căminului pentru Persoane Vârstnice au avut parte de o experiență inedită și de un moment de răsfăț: pentru prima dată, au beneficiat gratuit de servicii de pedichiură, oferite voluntar de Claudia Cozma. Dincolo de îngrijirea propriu-zisă, gestul generos a adus zâmbete, conversații și emoție, demonstrând că atenția și solidaritatea pot face o diferență reală în viața celor vârstnici.

„O pereche de mâini pricepute, timp dăruit din inimă și dorința sinceră de a face bine pot transforma o zi obișnuită într-un moment special.

Seniorii Căminului pentru Persoane Vârstnice au avut parte de o premieră: pentru prima dată, au beneficiat de servicii de pedichiură, oferite gratuit și voluntar de Claudia Cozma, o profesionistă care a ales să-și pună priceperea în slujba celor care au nevoie nu doar de îngrijire, ci și de atenție, respect și considerație.

Dincolo de serviciile de îngrijire propriu-zise, acțiunea s-a dovedit a fi un adevărat balsam pentru sufletul beneficiarilor. A fost un prilej de conversație, zâmbete, apropiere și bucurie.

Pentru Claudia Cozma, această inițiativă a însemnat dăruire, empatie și generozitatea de a oferi din ceea ce știe să facă cel mai bine, fără a aștepta nimic în schimb.

Astfel de inițiative ne reamintesc că implicarea comunității și micile gesturi de solidaritate au puterea de a schimba în bine viața celor din jur.

Micile gesturi au puterea de a schimba lumea din jurul nostru! Mulțumim, Claudia Cozma, pentru bucuria adusă pe chipurile bunicilor noștri!”, au transmis reprezentanții Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia.

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