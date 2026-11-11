Victorie în primă instanță pentru Consiliul Local Alba Iulia în disputa cu STP privind reorganizarea transportului public: Ce a decis Tribunalul Alba
Victorie în primă instanță pentru Consiliul Local Alba Iulia în disputa cu STP privind reorganizarea transportului public: Ce a decis Tribunalul Alba
Un litigiu important pentru viitorul transportului public din Alba Iulia s-a încheiat, în primă instanță, cu o soluție favorabilă administrației locale. Tribunalul Alba a respins, joi, 11 noiembrie 2026 ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de Societatea de Transport Public (STP) SA, prin care aceasta solicita anularea mai multor hotărâri adoptate de Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia în noiembrie 2025 și ianuarie 2026.
Acțiunea în instanță viza Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia și societatea Alba Iulia Transport Local SRL, înființată în contextul reorganizării sistemului local de transport public.
Concret, reclamanta a solicitat anularea Hotărârilor Consiliului Local nr. 362 din 26 noiembrie 2025, nr. 363 din aceeași dată, precum și a hotărârilor nr. 4 și nr. 3 din 29 ianuarie 2026.
Instanța a respins integral cererea de anulare, apreciind-o ca neîntemeiată. Totodată, a respins și cererea de suspendare a executării Hotărârilor nr. 362/2025 și nr. 363/2025.
O dispută juridică privind reorganizarea transportului public
Litigiul are în centrul său deciziile administrației locale privind organizarea și administrarea serviciului de transport public din Alba Iulia, în special înființarea unei noi societăți comerciale aflate în proprietatea municipalității.
Potrivit proiectului de hotărâre nr. 400 din 24 noiembrie 2025, inițiat de primarul Gabriel Pleșa, administrația locală a propus înființarea societății ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL SRL, organizată ca societate cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Alba Iulia.
Noua societate a fost prevăzută cu un capital social de 100.000 de lei, împărțit în 1.000 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 100 de lei. Municipiul Alba Iulia urmează să dețină integral capitalul social și să participe în proporție de 100% atât la beneficii, cât și la pierderi.
Sediul societății a fost prevăzut în municipiul Alba Iulia, pe strada Calea Moților nr. 5A, iar obiectul principal de activitate urma să fie transportul terestru de pasageri, pe bază de grafic, corespunzător codului CAEN 4931.
Documentul prevede o durată de funcționare nelimitată.
O societate municipală cu administrator desemnat provizoriu
Proiectul de înființare stabilea că Municipiul Alba Iulia, în calitate de asociat unic, urma să exercite atribuțiile adunării generale a asociaților.
Administrarea societății urma să fie realizată de un administrator neasociat, care să îndeplinească și funcția de director, numit de Consiliul Local în baza unui contract de mandat.
Pentru prima etapă de funcționare, proiectul îl desemna pe Marius Opincariu în funcția de administrator provizoriu și director al societății, pentru un mandat de 12 luni, fără a depăși momentul numirii unui administrator cu mandat de patru ani.
Un alt element prevăzut explicit era suportarea cheltuielilor necesare înființării societății din bugetul local al Municipiului Alba Iulia.
Aceste prevederi conturează modelul de organizare ales de administrația locală: o societate comercială deținută integral de municipalitate, cu conducere desemnată de autoritatea deliberativă locală.
AIDA-TL a intervenit în proces de partea reclamantei
Litigiul nu s-a desfășurat doar între Societatea de Transport Public SA și autoritățile locale.
În cauză a intervenit accesoriu și Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local, care a susținut poziția reclamantei.
Și această cerere a fost respinsă de Tribunalul Alba, instanța apreciind-o, la rândul ei, ca neîntemeiată.
Prin urmare, soluția pronunțată vizează toate cele trei componente importante ale dosarului: acțiunea principală în anularea hotărârilor Consiliului Local, cererea de suspendare a executării a două dintre acestea și intervenția accesorie formulată în sprijinul reclamantei.
Societatea de Transport Public (STP) SA, obligată să achite 5.000 de lei
Pe lângă respingerea pretențiilor formulate în proces, instanța a dispus și obligarea Societății de Transport Public SA la plata sumei de 5.000 de lei către Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, reprezentând cheltuieli de judecată.
Această obligație financiară se adaugă consecinței juridice principale a hotărârii: respingerea tuturor solicitărilor formulate de reclamantă în dosar.
Decizia nu este definitivă. Părțile au drept de recurs
Hotărârea Tribunalului Alba poate fi atacată cu recurs, termenele fiind diferite în funcție de soluția contestată.
Astfel, în ceea ce privește cererea de suspendare a executării hotărârilor și cererea de intervenție accesorie, termenul de recurs este de 5 zile de la comunicare.
Pentru soluția pronunțată asupra cererii principale de anulare a hotărârilor Consiliului Local, termenul de recurs este de 15 zile de la comunicare.
Recursul trebuie depus la Tribunalul Alba.
Respingerea acțiunii de către Tribunalul Alba reprezintă, în această etapă procesuală, un rezultat favorabil Consiliului Local și societății Alba Iulia Transport Local SRL. Totuși, existența căii de atac înseamnă că disputa juridică nu poate fi considerată definitiv închisă.
Rămâne de văzut dacă Societatea de Transport Public SA va declara recurs și dacă instanța de control judiciar va menține soluția Tribunalului Alba.
foto – cu rol ilustrativ
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