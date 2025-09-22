FOTO: Volei Alba Blaj, o nouă victorie cu CSU Medicina Tg. Mureș | Campioana României, turneu de pregătire la Budapesta

Volei Alba Blaj, o nouă victorie cu CSU Medicina Tg. Mureș | Campioana României, turneu de pregătire la Budapesta, la finele săptămânii

Volei Alba Blaj a câștigat a doua partidă de verificare disputată în această perioadă de pregătire. Echipa din „Cetatea Marii Uniri” s-a impus iarăși în testul cu nou-promovata CSU Medicina Târgu Mureș.

De această dată, întălnirea a avut loc, fără spectatori, în „Alba Blaj” Arena. La fel ca în precedenta confruntare, s-au jucat tot patru seturi, toate adjudecate de campioana României, 25-16, 25-19, 25-17, 25-18. Și în acest meci, Guillermo Naranjo Hernández a folosit tot lotul avut la dispoziție, lipsind de la pregătire Evilania Martinez, aflată la naționala Cubei.

La finalul acestei săptămâni, Volei Alba Blaj va participa, la Budapesta, la turneul de pregătire organizat de campioana Ungariei, Vasas Óbuda Budapesta, unde campioana României va întâlni, în ordine, Dresdner SC 1898 (vineri, ora 17:00), AO Thiras Santorini (sâmbătă, ora 16:00) și Vasas Óbuda Budapesta (duminică, ora 15:00). Prima întâlnire cu suporterii blăjeni în această toamnă va avea loc săptămâna viitoare, când campioana României va organiza, în perioada 2-4 octombrie, în „Alba Blaj” Arena, Cupa Blajului 2025, un turneu de verificare la care vor fi prezente CSM București și Corona Brașov.

Informații, foto: Nicu GOGA, Radio Blaj

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI