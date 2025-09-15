FOTO: Campioana Volei Alba Blaj, victorie în primul meci de verificare, în deplasare cu Medicina Târgu Mureș
Campioana Volei Alba Blaj a reușit o victorie în primul meci de verificare, în deplasare cu Medicina Târgu Mureș, câștigând toate cele 4 seturi susținute.
Volei Alba Blaj, campioana României, a câștigat prima partidă de pregătire din acest sezon, la Târgu Mureș, cu nou promovata CSU Medicina. S-au disputat 4 seturi, toate adjudecate de echipa din „Mica Romă”, 25-12, 25-21, 25-14 și 25-15.
Citește și: Volei Alba Blaj a pus în vânzare abonamentele pentru sezonul 2025/2026: Cât costă și de unde pot fi cumpărate
Antrenorul spaniol Guillermo Naranjo Hernández, selecționerul reprezentativei feminine a României, a folosit tot lotul avut la dispoziție, jucătoarele evoluând, în general, câte două seturi. În perioada 26-28 septembrie, Volei Alba Blaj va participa, la Budapesta, la turneul de pregătire organizat de campioana Ungariei, Vasas Óbuda Budapesta, unde va întâlni, în ordine, Dresdner SC 1898 (Germania), AO Thiras (Grecia) și Vasas Óbuda Budapesta.
Apoi, Volei Alba Blaj va organiza, în perioada 2-4 octombrie, în „Alba Blaj Arena”, Cupa Blajului 2025, un turneu de pregătire la care vor mai participa CSM București și Corona Brașov.
Sezonul oficial va începe sâmbătă, 11 octombrie, cu Supercupa României. Volei Alba Blaj, care a realizat eventul (campiona și Cupa României) în sezonul trecut, va întâlni, în Alba Blaj Arena, de la ora 19.30, CSO Voluntari, vicecampioana României și finalista Cupei României.
Foto: Volei Alba Blaj
