FOTO | Mihaela Mih-Dehelean, sportiva din Alba Iulia, în TOP 8 mondial la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness din Spania: ,,Am reușit să ajung în vârf cu inima la moții mei a căror istorie e piatră și vis și nerenunțare”

Mihaela Mih-Dehelean, sportiva din Alba Iulia, în TOP 8 mondial la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness din Spania: ,,Am reușit să ajung în vârf cu inima la moții mei a căror istorie e piatră și vis și nerenunțare”

Sportiva Mihaela Mih-Dehelean, din Alba Iulia, a obținut un rezultat de excepție la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, desfășurat în luna noiembrie 2026, la Santa Susana, Spania. Aceasta s-a clasat în primele 8 sportive ale lumii, într-o competiție de cel mai înalt nivel, într-un sport practicat de milioane de oameni la nivel internațional.

Performanța reprezintă încununarea unei perioade intense de pregătire, marcată de multă muncă, disciplină, sacrificii și determinare. Pentru sportiva din Alba Iulia, participarea la cea mai importantă competiție mondială a fost mai mult decât o întrecere sportivă: a fost o provocare personală și o ocazie de a demonstra că limitele pot fi depășite prin voință și perseverență.

La finalul competiției, Mihaela Mih-Dehelean a transmis un mesaj emoționant despre drumul parcurs, despre oamenii care au susținut-o și despre motivația de a reprezenta România și Țara Moților pe scena mondială.

„Și am fost acum mai puternică decât am fost vreodată”, a mărturisit sportiva, descriind pregătirea pentru Campionatul Mondial drept un parcurs care a însemnat „determinare, rugăciune și sacrificiu”, toate în numele moților, al țării și al celor care au crezut în ea.

„Am reușit să ajung în vârf cu gândul la românii care știu că putem mai mult, cu inima la moții mei a căror istorie e piatră și vis și nerenunțare, cu sufletul la familia mea și cu recunoștință la adresa antrenorului meu, Călin Brehaiță!”, a transmis Mihaela Mih-Dehelean.

Sportiva a subliniat că rezultatul obținut depășește valoarea unei simple clasări în clasamentul mondial. În spatele acestei performanțe se află ani de muncă, momente dificile, durere, îndoieli și numeroase sacrificii, dar și credința că poate deveni cea mai bună versiune a sa.

„La finalul celei mai grele competiții din viața mea de sportiv de înaltă performanță rămâne să mă îmbrac în tricolorul care mă determină să merg mai departe cu încredere în Dumnezeu și în excepționalul său dar pentru mine, puterea de a fi cea mai bună”, a mai transmis aceasta.

Pentru Mihaela Mih-Dehelean, clasarea între cele mai bune opt sportive ale lumii nu reprezintă un punct final, ci o nouă motivație pentru viitoarele provocări.

„Povestea merge mai departe… O nouă victorie în numele României mă așteaptă”, a încheiat sportiva din Alba Iulia.

Rezultatul de la Santa Susana confirmă valoarea și perseverența unei sportive care duce numele României, al județului Alba și al moților pe una dintre cele mai importante scene ale culturismului și fitnessului mondial.

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