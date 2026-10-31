VIDEO | Iarnă ca în povești la Șureanu! Peisaje de vis după prima ninsoare din sezonul 2026–2027 

Iarnă ca în povești la Șureanu! Peisaje de vis după prima ninsoare din sezonul 2026–2027

Iarna își intră în drepturi în Munții Șureanu, din județul Alba! Peisajele au devenit spectaculoase după prima ninsoare din sezonul rece 2026–2027, iar zona montană a fost acoperită de un strat consistent de zăpadă.

Natura a îmbrăcat deja haine de iarnă, iar imaginile surprinse în Munții Șureanu par desprinse din povești. Brazii încărcați de zăpadă creează un decor de basm, spre bucuria iubitorilor de munte și a celor care așteaptă cu nerăbdare venirea sezonului de schi.

Prima ninsoare consistentă din această iarnă transformă zona într-un adevărat tărâm de poveste și oferă un prim indiciu că sezonul rece se apropie cu pași repezi.

Reamintim că zona montană Șureanu se află sub avertizare cod galben de ninsori până luni, 2 noiembrie 2026.

Munții Șureanu sunt una dintre destinațiile preferate ale iubitorilor sporturilor de iarnă din județul Alba și nu numai, iar stratul de zăpadă depus le dă deja motive de optimism celor care așteaptă deschiderea sezonului de schi.

Până atunci, Șureanu oferă un spectacol al naturii în toată splendoarea sa: a venit iarna, iar muntele s-a transformat într-o poveste albă!

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