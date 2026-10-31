Video | Primul oraș din Alba cu parc fotovoltaic își modernizează investiția, cu baterii de stocare de 1,72 MWh. Primar: „Vor putea asigura iluminatul public pe timpul nopții”

Primul oraș din Alba cu parc fotovoltaic își modernizează investiția, cu baterii de stocare de 1,72 MWh. Primar: „Vor putea asigura iluminatul public pe timpul nopții”

Ocna Mureș a fost primul oraș din județul Alba și unul dintre primele din România care a realizat un parc fotovoltaic. Administrația locală urmează să modernizeze centrala fotovoltaică printr-un proiect de aproximativ 500.000 de euro, finanțat în proporție de 100% din fonduri nerambursabile.

Parcul fotovoltaic de la Ocna Mureș, realizat prin fonduri norvegiene

Parcul fotovoltaic a fost realizat prin fonduri norvegiene, contribuția de la bugetul local fiind de doar 2% din valoarea totală a proiectului, de aproximativ 590.000 de euro. Primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, spune că administrația locală este mulțumită de rezultatele investiției.

„Suntem mulțumiți. El a fost realizat pe fonduri norvegiene. Contribuția noastră a fost doar de 2% din total, investiția fiind de aproximativ 590.000 de euro”, a explicat primarul Silviu Vințeler.

Administrația locală a realizat o analiză pentru anul 2025, iar datele au arătat că centrala fotovoltaică a produs mai multă energie decât consumul înregistrat de administrația locală. Din punct de vedere financiar însă, compensarea nu a fost integrală, deoarece energia produsă în timpul zilei a fost valorificată la un preț mai mic decât cel plătit ulterior pentru energia consumată:

„Am făcut o analiză pe 2025. Am produs undeva la 590 MWh, iar consumul nostru în oraș a fost de 444 MWh. Din punct de vedere financiar, este clar că nu am reușit să ne compensăm zero la zero, pentru că noi am produs ziua energie pe care am dat-o, de exemplu, cu 0,40-0,65 de lei, iar apoi am plătit energia cu 1-1,30 lei”, a mai spus edilul din Ocna Mureș.

Baterii de stocare a energiei de 1,72 MWh la Ocna Mureș, printr-un proiect finanțat 100% din fonduri nerambursabile

Astfel, cu scopul de a face centrala fotovoltaică mai eficientă, Primăria Ocna Mureș a depus un nou proiect, prin Fondul pentru Modernizare, pentru realizarea unei capacități de stocare a energiei.

„Mai avem încă o investiție, un proiect depus pe Fondul pentru Modernizare, pentru stocarea acestei energii pe care o producem ziua și de care, în acel moment, nu are nevoie nimeni. Ne-am gândit să facem această centrală fotovoltaică mult mai eficientă decât este acum. Este un plus pentru orașul Ocna Mureș și ne ajută foarte mult, atât din punct de vedere financiar, cât și din alte puncte de vedere tehnice”, a mai spus Silviu Vințeler.

Proiectul depus de Primăria Ocna Mureș beneficiază de finanțare nerambursabilă în proporție de aproximativ 100%:

„Este finanțat integral din fonduri nerambursabile. Știți, întotdeauna mai apar cheltuieli neeligibile și tot felul de mici sume care sunt necesare pentru implementarea proiectului, dar, în general, este o linie de finanțare nerambursabilă 100%”, a explicat edilul.

Capacitatea de stocare prevăzută prin proiect este de 1,72 MWh, iar energia acumulată în baterii ar putea asigura funcționarea iluminatului public din Ocna Mureș pe durata nopții, în condițiile în care sistemul este încărcat complet.

„Dacă sunt încărcate bateriile, iluminatul public din orașul Ocna Mureș poate funcționa o noapte și poate chiar mai mult de o noapte, continuu. Putem da energia în sistem în orele de vârf, între 18.00 și 21.00, când este alt preț, și putem astfel eficientiza, din punct de vedere financiar, această centrală fotovoltaică”, a mai spus, la final, primarul Silviu Vințeler.

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