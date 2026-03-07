FOTO | Volei Alba Blaj, câștigătoarea sezonului regular din Divizia A1, după 3-0 cu Rapid

Volei Alba Blaj, câștigătoarea sezonului regular din Divizia A1, după 3-0 cu Rapid

Volei Alba Blaj, campioana României, a câștigat, sâmbătă, 7 martie 2026, de o manieră categorică, cu 3-0, partida de pe teren propriu cu Rapid, încheind pe primul loc sezonul regular din Divizia A1 la volei feminin.

Scorul pe seturi a fost 25-10, 25-15, 25-14.

Meciul a durat doar o oră și un minut.

Cele două combatante se vor revedea în prima fază a play-off-ului, meciuri programate în 14, 21 și 25 martie de FRV.

Sunt șanse ca primele două întâlniri să se dispute în „Alba Blaj” Arena.

foto: Nicu Goga (Volei Alba Blaj)

