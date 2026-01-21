FOTO: Volei Alba Blaj, calificare facilă în semifinalele Cupei României | Urmează o dublă cu rivala CSO Voluntari

Campioana Volei Alba Blaj a realizat o calificare lejeră în semifinalele Cupei României, după o nouă victorie cu CSM Constanța, scor 3-0, în manșa retur a sferturilor de finală, în „Alba Blaj” Arena

În acest meci, Volei Alba Blaj a învins, scor 3-0 (29-27, 25-12, 25-23), după 74 de minute. În semifinale este duelul cu rivala CSO Voluntari, primul joc în deplasare

În disputa retur, electrizant și pe muchie de cuțit a fost primul parțial, în care CSM Constanța a oferit o replică mult peste așteptări. Vizitatoarele s-au aflat mai mereu în față, iar Blajul a venit din urmă, încercând să evite surpriza. Oaspetele au condus, Blajul a revenit la 13-14, însă CSM Constanța s-a desprins de la 15-17, la 17-21. Situația s-a complicat, scorul a devenit 16-22, și cursa de urmărire a strâns scorul la 21-22 și 22-24. Dramatismul a fost prezent, CSM Constanța a ratat 4 mingi de set, apoi a fost rândul gazdelor să irosească una la 27-26, iar într-un final pe muchie de cuțit echipa din „Mica Romă” s-a impus cu 29-27.

Al doilea parțial a fost la discreția deținătoarei trofeului, care s-a impus clar 25-12 și a tranșat calificarea, iar în ultimul set a intervenit relaxarea inerentă (de la 24-20 s-a ajuns la 24-23). Cele mai multe puncte le-a strâns Jelena Delic – 14. Antenorul Guillermo Naranjo Hermandez a rulat întregul lot cu excepția libero-ului Eva Vizitiu, asta în condițiile în care absentează în continuare Vittoria Piani și Bianca Grama.

În dubla din semifinale va fi cu adevărat marele examen, o confruntare cu rivala CSO Voluntari (3-0 în retur, la Lugoj), meciuri prevăzute în 11 februarie și 4 martie, primul joc în deplasare.

Pentru campioana României vor fi la rând 3 jocuri în fața fanilor, cu o dificultate în creștere, miercuri, 21 ianuarie, returul din sferturile Cupei României, cu CSM Constanța (ora 18.00); sâmbătă, 24 ianuarie, în Divizia A1, cu CSM Lugoj, iar miercuri, 28 ianuarie, disputa stelară cu Savino Del Bene Scandicci, campioana mondială a cluburilor, continuându-se programul extrem de încărcat, cu confruntări în 3 competiții diferite

Foto: Nicu GOGA, Radio Blaj

