Miercuri, ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj – CSM Constanța, în sferturile de finală ale Cupei României
Miercuri, 21 ianuarie, ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj – CSM Constanța, în sferturile de finală ale Cupei României
Miercuri, de la ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, se dispută partida retur din sferturile de finală ale Cupei României la volei feminin, între Volei Alba Blaj și CSM Constanța.
Citește și: FOTO: Volei Alba Blaj – CSM Constanța 3-0, în Divizia A1 | Campioana – repetiție pentru Liga Campionilor, joi – meci în Italia
În manșa tur, pe malul Mării, gruparea din Alba s-a impus în tur, scor 3-1, în ultima prestație din anul trecut, în 17 decembrie, și are prima șansă la calificarea în „careul de ași”. În fapt, se anticipează o repetiție cu public, într-o serie de jocuri pe teren propriu, cu 5 din următoarele 6 întâlniri disputate acasă.
Echipa din „Mica Romă” este marea favorită la accederea în semifinalele celei de-a doua întreceri interne ca importanță. Aceasta, ținând cont de diferența valorică dintre combatante, Volei Alba Blaj fiind lider în Divizia A1 (27 de puncte), iar vizitatoarele sunt pe poziția a șaptea (12 puncte). În dubla din semifinale va fi cu adevărat marele examen, o confruntare cu rivala CSO Voluntari (astăzi are returul, la Lugoj), meciuri prevăzute în 11 februarie și 4 martie, primul joc în deplasare. Volei Alba Blaj a câștigat trofeul în 2025, pentru a cincea oară în istorie, după ce a învins CSO Voluntari, în martie, anul trecut, în propria sală, sezonul trecut realizând eventul național.
Este al doilea joc al anului în fața fanilor pentru echipa pregătită de spaniolul Guillermo Naranjo Hernandez, precedentul fiind în urmă cu 11 zile, 3-0 în derby-ul cu CSO Voluntari. Acum gruparea blăjeană vine după două insuccese înregistrate săptămâna precedentă, în deplasările de la Istanbul (0-3 cu VakifBank, în Liga Campionilor) și București (1-3 cu Dinamo, în Divizia A1). Pentru campioana României vor fi la rând 3 jocuri în fața fanilor, cu o dificultate în creștere, miercuri, 21 ianuarie, returul din sferturile Cupei României, cu CSM Constanța (ora 18.00); sâmbătă, 24 ianuarie, în Divizia A1, cu CSM Lugoj, iar miercuri, 28 ianuarie, disputa stelară cu Savino Del Bene Scandicci, campioana mondială a cluburilor, continuându-se programul extrem de încărcat, cu confruntări în 3 competiții diferite
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: Divizionara terță CIL Blaj a demarat pregătirile | Nigerianul Idowu, sub comanda lui Daniel Tătar
CIL Blaj a demarat pregătirile în această după-amiază, primul antrenament al anului desfășurându-se pe Stadionul din Parcul „Avram Iancu”, în nocturnă, pe un frig pătrunzător CIL Blaj, formația pregătită de Daniel Tătar, și-a reluat antrenamentele, formația din „Mica Romă” având noutăți în pregătire, atacanții Alexandru Costea (2006, Academia Șona) și nigerianul Abimbola Idowu (24 ani, […]
Hidro Mecanica Șugag, primul antrenament din 2026
Hidro Mecanica Șugag, primul antrenament din 2026, sub comanda antrenorului Radu Andone Hidro Mecanica Șugag, „lanterna roșie” din Seria 7 a Ligii 3, a avut reunirea în această după-amiază, la ședința de pregătire desfășurată în „Arini” participând 20 de jucători, marea majoritate fiind nou-veniți Au lipsit, din diverse motive, E. Codrea, F. Budin și Hăprian, […]
Metalurgistul Cugir, reunire cu 23 de jucători și două noutăți, Mateiciuc și Sălăjan
Divizionara terță Metalurgistul Cugir, reunire cu 23 de jucători și două noutăți sub comanda lui Lucian Itu. Metalurgistul Cugir, echipă clasată pe locul al treilea în Seria 7 din Liga 3, a avut primul antrenament din 2026, ședință de pregătire desfășurată pe „Arena Cugir”, într-un autentic decor de iarnă, la care au participat 23 de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Auroră boreală, vizibilă parțial în România: „Cu ochiul liber s-a văzut ceva, ceva, dar foarte jos față de orizont și nu din orașele mari, unde cerul este mai luminos decât aurora”
Auroră boreală, vizibilă parțial în România: „Cu ochiul liber s-a văzut ceva, ceva, dar foarte jos față de orizont și...
Impozitare progresivă, după creșterile mari de taxe: Soluția Ministrului Muncii pentru un sistem fiscal mai echitabil. „Asta e soluția în orice țară civilizată”
Impozitare progresivă, după creșterile mari de taxe: Soluția Ministrului Muncii pentru un sistem fiscal mai echitabil. „Asta e soluția în...
Știrea Zilei
Cupru Min Abrud, un nou contract-record: Compania va livra 45.000 tone de concentrat de cupru în 2026 către gigantul mondial Glencore din Elveția
Cupru Min Abrud, un nou contract-record: Compania va livra 45.000 tone de concentrat de cupru în 2026 către gigantul mondial...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 20 ianuarie 2026: 534 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 20 ianuarie 2026: 534 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
Bărbat din Meteș, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut partenera: A fost emis și ordin de protecție
Bărbat din Meteș, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut partenera: A fost emis și ordin de protecție Un bărbat...
FOTO | Bărbat de 68 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT pentru conducere „cu alcool la bord”: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 68 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT pentru conducere „cu alcool la bord”: Ce alcoolemie avea Un bărbat...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
20 ianuarie 1808: S-a născut Andrei Şaguna, mitropolitul fără egal al Ardealului. Viaţa sfântului ierarh
20 ianuarie 1808: S-a născut Andrei Şaguna, mitropolitul fără egal al Ardealului. Viaţa sfântului ierarh Sfântul Ierarh Andrei Şaguna a...
20 ianuarie | Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Eftimie cel Mare, născut din pântece sterp și neroditor
20 ianuarie | Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Eftimie cel Mare, născut din pântece sterp și neroditor În fiecare...