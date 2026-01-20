Miercuri, ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj – CSM Constanța, în sferturile de finală ale Cupei României

Miercuri, 21 ianuarie, ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj – CSM Constanța, în sferturile de finală ale Cupei României

Miercuri, de la ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, se dispută partida retur din sferturile de finală ale Cupei României la volei feminin, între Volei Alba Blaj și CSM Constanța.

În manșa tur, pe malul Mării, gruparea din Alba s-a impus în tur, scor 3-1, în ultima prestație din anul trecut, în 17 decembrie, și are prima șansă la calificarea în „careul de ași”. În fapt, se anticipează o repetiție cu public, într-o serie de jocuri pe teren propriu, cu 5 din următoarele 6 întâlniri disputate acasă.

Echipa din „Mica Romă” este marea favorită la accederea în semifinalele celei de-a doua întreceri interne ca importanță. Aceasta, ținând cont de diferența valorică dintre combatante, Volei Alba Blaj fiind lider în Divizia A1 (27 de puncte), iar vizitatoarele sunt pe poziția a șaptea (12 puncte). În dubla din semifinale va fi cu adevărat marele examen, o confruntare cu rivala CSO Voluntari (astăzi are returul, la Lugoj), meciuri prevăzute în 11 februarie și 4 martie, primul joc în deplasare. Volei Alba Blaj a câștigat trofeul în 2025, pentru a cincea oară în istorie, după ce a învins CSO Voluntari, în martie, anul trecut, în propria sală, sezonul trecut realizând eventul național.

Este al doilea joc al anului în fața fanilor pentru echipa pregătită de spaniolul Guillermo Naranjo Hernandez, precedentul fiind în urmă cu 11 zile, 3-0 în derby-ul cu CSO Voluntari. Acum gruparea blăjeană vine după două insuccese înregistrate săptămâna precedentă, în deplasările de la Istanbul (0-3 cu VakifBank, în Liga Campionilor) și București (1-3 cu Dinamo, în Divizia A1). Pentru campioana României vor fi la rând 3 jocuri în fața fanilor, cu o dificultate în creștere, miercuri, 21 ianuarie, returul din sferturile Cupei României, cu CSM Constanța (ora 18.00); sâmbătă, 24 ianuarie, în Divizia A1, cu CSM Lugoj, iar miercuri, 28 ianuarie, disputa stelară cu Savino Del Bene Scandicci, campioana mondială a cluburilor, continuându-se programul extrem de încărcat, cu confruntări în 3 competiții diferite

