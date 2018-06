FOTO, VIDEO. Autostrada Sebeș-Turda, lotul 1: La nodul rutier de la Lancrăm au fost aduse noi utilaje. Mobilizarea, încă destul de slabă

Antreprenorul lotului 1 au Autostrăzii Sebeș-Turda a adus în zona viitorului nod rutier de la Sebeș-Lancrăm noi utilaje. Cu toate acestea, în zona respective sunt încă puține utilaje pentru a se avansa bine cu lucrările, iar mobilizarea este destul de slabă.

În zonă a fost terminat podul tehnologic peste râul Sebeș și a fost trasat un viitor drum tehnologic înainte sensului giratoriu de la Lancrăm.

La sensul giratoriu dinainte de Lancrăm, spre Alba Iulia încă nu au început să ridice pilonii, iar la viitorul pod peste râul Sebeș sunt aproape terminate armăturile pentru a se putea trece la suprabetonare.

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parțial judeţele Alba și Cluj, fiind împărţită în patru loturi.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.

