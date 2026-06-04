Arbitrii Elisabeta Sunzuiană, Gabriel Leahu și Claudiu Dorobanțu, promovare în Liga 3
Arbitrii Elisabeta Sunzuiană, Gabriel Leahu și Claudiu Dorobanțu, promovare în Liga 3!
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