Sport

Arbitrii Elisabeta Sunzuiană, Gabriel Leahu și Claudiu Dorobanțu, promovare în Liga 3

Dan HENEGAR

Publicat

acum 30 de minute

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Arbitrii Elisabeta Sunzuiană, Gabriel Leahu și Claudiu Dorobanțu, promovare în Liga 3!

Arbitrii asistenți Elisabeta Sunzuiană (Alba iulia), Gabriel Leahu (Ocna Mureș), Claudiu Dorobanțu (Cugir) au promovat în Liga 3!
Au promovat 21 de asistenți din cele 42 de județe care au promovat, iar Alba este singurul județ cu 3 promovați!

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Comisia Județeană de Arbitri Alba își exprimă bucuria și transmite sincere felicitări colegilor noștri Sunzuiana Elisabeta, Leahu Gabriel și Dorobanțu Claudiu, care au fost promovați în lotul arbitrilor pentru Liga a 3-a.Această reușită vine ca o recunoaștere a muncii, seriozității și implicării demonstrate pe parcursul participării la programul de dezvoltare „Cavalerii Viitorului 7”, unde au obținut rezultate foarte bune atât la pregătirea teoretică, cât și la cea practică. Promovarea reprezintă un pas important în cariera fiecăruia dintre ei și confirmă faptul că perseverența și dedicarea sunt răsplătite.Le urăm mult succes în noua etapă a activității lor și cât mai multe prestații apreciate pe terenurile de fotbal din România! Felicitări Lizzy, Gabi și Claudiu! Suntem mândri de voi și vă dorim cât mai multe realizări în arbitraj!„,a transmis Comisia Județeană a Arbitrilor Alba.
Informații și foto: Comisia Județeană de Arbitri Alba

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