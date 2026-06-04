VIDEO | „O zi fără Finanțe”: Protest de amploare la Fiscul din Alba față de proiectul noii legi a salarizării
VIDEO | „O zi fără Finanțe”: Protest de amploare la Fiscul din Alba față de proiectul noii legi a salarizării
Marea majoritatea a angajaților de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba au refuzat să-și desfășoare activitatea în dimineața zilei de joi, 4 iunie 2026.
Doar 10% dintre angajații Fiscului din Alba erau în birourile de la sediul instituției la începutul programului. Este vorba de finanțiști care nu sunt membri de sindicat.
Membrii de sindicat s-au strâns la prima oră în fața sediului, spunând că ulterior vor pleca acasă.
Protestul de la Fiscul din Alba se numește „O zi fără Finanțe”. Angajații care nu au dorit să înceapă lucrul spun că „și-au asumat o zi fără plată”.
Angajații din cadrul Ministerului Finanțelor și al ANAF participă, joi, 4 iunie 2026 la o amplă acțiune de protest organizată la nivel național, în semn de protest față de prevederile proiectului noii legi a salarizării. Acțiunea vine după o serie de nemulțumiri exprimate de organizațiile sindicale, care susțin că modificările propuse pot conduce la diminuarea veniturilor personalului și la accentuarea dezechilibrelor din sistem.
În județul Alba, protestele au început încă din ziua precedentă, când angajații Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba și-au exprimat public dezacordul față de măsurile preconizate.
Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor (FNSF), afiliată la Sed Lex, a transmis că acțiunea va avea loc între orele 08:00 și 16:00 și va implica membri de sindicat din toate județele țării. Organizația afirmă că reprezintă aproximativ 17.900 de salariați din cadrul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și instituțiilor subordonate.
Pe durata protestului, activitatea instituțiilor fiscale poate fi afectată, existând posibilitatea apariției unor întârzieri în procesarea documentelor, soluționarea cererilor contribuabililor și desfășurarea altor servicii specifice.
Sindicatele solicită autorităților identificarea unor soluții care să asigure menținerea unui nivel de salarizare echitabil pentru angajații din sistemul financiar-fiscal.
Reprezentanții FNSF susțin că actualul proiect de lege ar putea conduce la diminuarea unor venituri din sistem cu sume cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei lunar, estimare care nu a fost confirmată oficial de Guvern.
Potrivit Digi24, sindicatul solicită menținerea angajamentelor asumate anterior de autorități privind: crearea unei grile distincte de salarizare pentru angajații Ministerului Finanțelor și ANAF; introducerea unor funcții specifice sistemului fiscal în noua lege; adoptarea unui statut profesional dedicat; stabilirea unei salarizări care să reflecte complexitatea activității și incompatibilitățile profesionale.
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