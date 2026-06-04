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Fostul premier Florin Cîțu: Oficial avem cea mai agresivă corecție impusă românilor prin decizii politice greșite. Când lovești consumul privat ca să salvezi cheltuiala publică, nu faci reformă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 59 de minute

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Fostul premier Florin Cîțu: Oficial avem cea mai agresivă corecție impusă românilor prin decizii politice greșite. Când lovești consumul privat ca să salvezi cheltuiala publică, nu faci reformă

Florin Cîțu, fostul premier al României, a publicat, o postare pe o rețea de socializare, în care discută despre efectele politicilor împotriva consumului privat care continuă și în aprilie 2026.

Potrivit lui, datele INS, arată ,,o contracție severă și persistentă”, fiind efectul direct al unor decizii greșite de politică economică.

Postarea integrală publicată de Florin Cîțu este:

,,Efectele politicilor socialiste împotriva consumului privat continuă și în aprilie 2026.

Datele INS arată o contracție severă și persistentă. Nu este un accident statistic. Este efectul direct al unor decizii greșite de politică economică.

Creșterile de taxe, inflația alimentată de decizii fiscale și atacul permanent asupra sectorului privat au lovit exact acolo unde economia încă respira: în consumul românilor și în încrederea firmelor.

Oficial, avem cea mai agresivă corecție impusă românilor prin decizii politice greșite. Nu piața a făcut asta. Nu „modelul de creștere” a făcut asta. Statul a făcut asta.

Când lovești consumul privat ca să salvezi cheltuiala publică, nu faci reformă. Faci socialism pe datorie, apoi pui nota de plată pe masa românilor.”, se arată în mesajul publicat de fostul premier Florin Cîțu.

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