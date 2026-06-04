FOTO | Trafic redirecționat pe Calea Moților din Alba Iulia: Circulație îngreunată din cauza unor lucrări

Trafic redirecționat pe Calea Moților din Alba Iulia: Circulație îngreunată din cauza unor lucrări

Circulația rutieră pe Calea Moților din Alba Iulia va fi modificată temporar, în urma unor lucrări efectuate de APA CTTA în zona intersecției cu strada Marcus Aurelius.

Traficul va fi deviat pe breteaua de coborâre. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

Ca urmare a unor lucrări efectuate de S.C. APA CTTA pe Calea Moților, pe sensul de urcare, în zona intersecției cu strada Marcus Aurelius, circulația rutieră va fi modificată temporar.

Până la remedierea problemei, traficul va fi redirecționat pe breteaua de coborâre, pe tronsonul cuprins între intersecțiile Calea Moților – Horea și Calea Moților – Marcus Aurelius, Doinei și Nicolae Bălcescu.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile autorităților, să circule cu prudență și să utilizeze rute alternative, acolo unde este posibil.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat, se arată într-un mesaj publicat de Municipiul Alba Iulia.

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