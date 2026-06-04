DEER demarează o nouă campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele asociate consumului fraudulos de energie electrică. Recomandări

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) a lansat o amplă campanie de informare și conștientizare publică privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie electrică, un fenomen care afectează siguranța oamenilor, funcționarea rețelelor electrice și calitatea serviciului de distribuție.

Campania se desfășoară în mai multe județe din aria de operare a companiei și este susținută printr-o strategie integrată de comunicare, care include canale media tradiționale, platforme digitale, panotaj stradal și acțiuni directe de informare în comunități.

Consumul fraudulos de energie electrică — realizat prin racordări ilegale, intervenții neautorizate asupra instalațiilor electrice sau ocolirea echipamentelor de măsurare — constituie infracțiune și este sancționat conform legislației în vigoare. Potrivit Codului penal (Legea nr. 286/2009, art. 228), sustragerea de energie electrică se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. De asemenea, Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale sancționează intervențiile asupra echipamentelor de măsurare și utilizarea instalațiilor clandestine, inclusiv prin recuperarea prejudiciilor și întreruperea alimentării cu energie electrică.

Dincolo de consecințele juridice, consumul fraudulos generează riscuri majore:

• tehnice – incendii, electrocutări și deteriorarea instalațiilor și echipamentelor electrice;

• operaționale – fluctuații de tensiune, dezechilibre în rețea și întreruperi în alimentarea cu energie electrică;

• economice – prejudicii financiare care afectează întregul sistem energetic și, indirect, consumatorii corecți;

• sociale – afectarea comunităților prin incidente tehnice, incendii sau deteriorarea bunurilor;

• instituționale – mobilizarea unor resurse importante pentru identificarea și combaterea fenomenului.

DEER încurajează utilizatorii să contribuie activ la prevenirea și combaterea consumului fraudulos de energie electrică prin sesizarea oricăror suspiciuni către operatorul de distribuție.Toate sesizările sunt tratate cu maximă confidențialitate, iar acțiunile de verificare sunt realizate în colaborare cu autoritățile competente.

Sesizările pot fi făcute pe site-ul companiei, la adresa: https://www.distributieenergie.ro/sesizari-sustrageri-energie-electrica/

„Furtul de energie electrică nu este doar o încălcare a legii. Este un act care poate pune în pericol vieți, poate afecta alimentarea cu energie electrică a comunităților și poate genera consecințe serioase pentru cei care aleg astfel de practici. Prin această campanie ne propunem să informăm, să prevenim și să atragem atenția asupra riscurilor reale asociate intervențiilor neautorizate în instalațiile electrice”, a declarat doamna Mihaela Rodica Suciu, Director General al DEER.

DEER recomandă utilizatorilor:

• să nu permită persoanelor neautorizate să intervină asupra contoarelor sau instalațiilor electrice;

• să refuze orice propunere de modificare frauduloasă a instalațiilor de alimentare cu energie electrică;

• să sesizeze orice intervenție neautorizată sau suspiciune privind sustragerea de energie electrică.

Împreună, spunem STOP consumului fraudulos de energie! Prin această inițiativă, DEER reafirmă faptul că utilizarea responsabilă a energiei electrice și respectarea cadrului legal reprezintă condiții esențiale pentru siguranța comunităților, protejarea infrastructurii energetice și funcționarea echitabilă a sistemului energetic, se arată într-un comunicat de presă transmis de Biroul de presă Distribuție Energie Electrică Romania.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI