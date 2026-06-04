FOTO | Concursul ,,Micii Pietoni”, ediția XXII, la Grădinița nr. 11 din Alba Iulia: Diplome, medalii, „permise de pieton” și premii generoase pentru cele 17 echipaje din județ
Concursul ,,Micii Pietoni”, ediția XXII, la Grădinița nr. 11 din Alba Iulia: Diplome, medalii, „permise de pieton” și premii generoase pentru cele 17 echipaje din județ
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Alba Iulia a găzduit astăzi cea de-a XXII-a ediție a concursului pentru preșcolari „Micii pietoni”. Organizatorii evenimentului sunt Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16, în colaborare cu Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba.
La concurs au participat 17 echipaje, fiecare format din câte 3 preșcolari din județul Alba.
Acest proiect educațional își propune să cultive interesul și curiozitatea copiilor pentru cunoașterea și respectarea unor indicatoare, semne și reguli de circulație adecvate vârstei preșcolare, precum și să contribuie la dobândirea unor cunoștințe de educație rutieră și a unor norme corecte de deplasare în spațiile publice.
La finalul concursului, copiii au fost răsplătiți cu diplome, medalii, „permise de pieton”, precum și cu premii generoase.
Coordonatorii și organizatorii proiectului au fost:
-din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 11 Alba Iulia: Bordeu Georgeta, Pinca Ioana și Oltean Crina;
-din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 16 Alba Iulia: Colceriu Crinela, Olar Ioana și Rusz Adela.
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