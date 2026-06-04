Cultură Educație

FOTO | Concursul ,,Micii Pietoni”, ediția XXII, la Grădinița nr. 11 din Alba Iulia: Diplome, medalii, „permise de pieton” și premii generoase pentru cele 17 echipaje din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 minute

în

De

Concursul ,,Micii Pietoni”, ediția XXII, la Grădinița nr. 11 din Alba Iulia: Diplome, medalii, „permise de pieton” și premii generoase pentru cele 17 echipaje din județ

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Alba Iulia a găzduit astăzi cea de-a XXII-a ediție a concursului pentru preșcolari „Micii pietoni”. Organizatorii evenimentului sunt Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16, în colaborare cu Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba.

La concurs au participat 17 echipaje, fiecare format din câte 3 preșcolari din județul Alba.

Acest proiect educațional își propune să cultive interesul și curiozitatea copiilor pentru cunoașterea și respectarea unor indicatoare, semne și reguli de circulație adecvate vârstei preșcolare, precum și să contribuie la dobândirea unor cunoștințe de educație rutieră și a unor norme corecte de deplasare în spațiile publice.

La finalul concursului, copiii au fost răsplătiți cu diplome, medalii, „permise de pieton”, precum și cu premii generoase.

Coordonatorii și organizatorii proiectului au fost:

-din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 11 Alba Iulia: Bordeu Georgeta, Pinca Ioana și Oltean Crina;
-din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 16 Alba Iulia: Colceriu Crinela, Olar Ioana și Rusz Adela.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Cultură Educație

Cultură Educație

Peste 400 de elevi din Alba Iulia, implicați în proiectul „EU Generation – Tinerii care dau voce Europei”. Ateliere, jocuri educaționale și peer to peer în școlile partenere

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

4 iunie 2026

De

Peste 400 de elevi din Alba Iulia, implicați în proiectul „EU Generation – Tinerii care dau voce Europei”. Ateliere, jocuri educaționale și peer to peer în școlile partenere Cu zâmbete, aprecieri și mulțumiri s-a încheiat proiectul prin care valorile, beneficiile și rezultatele Uniunii Europene, în contextul Zilei Europei, au ajuns la peste 400 de elevi […]

Citește mai mult

Cultură Educație

4 iunie 2026 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” prezintă spectacolul „Scufița Roșie” la Festivalul Internațional „Puck” 2026, la Cluj-Napoca

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de ore

în

3 iunie 2026

De

Teatrul de Păpuși „Prichindel” prezintă spectacolul „Scufița Roșie” la Festivalul Internațional „Puck” 2026, la Cluj-Napoca Teatrul de Păpuși „Prichindel” continuă proiectul Prichindel la festival din cadrul programului EXPERIENŢE TEATRALE, acceptând invitaţia Teatrului de Păpuşi „Puck” din Cluj-Napoca de a participa la cea de-a 22-a ediție a Festivalul Internațional „Puck”. Echipa teatrului albaiulian va urca pe […]

Citește mai mult

Cultură Educație

4-5 iunie 2026 | Conferință națională de bibliologie la Alba Iulia: „Bibliotecile și patrimoniul lor” și „Cărți și tipografi. Trecut și prezent”, secțiunile manifestării

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

3 iunie 2026

De

Conferință națională de bibliologie la Alba Iulia: „Bibliotecile și patrimoniul lor” și „Cărți și tipografi. Trecut și prezent”, secțiunile manifestării În perioada 4-5 iunie 2026 va avea loc la Alba Iulia Conferința Națională „Bibliologie și Patrimoniu Cultural Național”, ediția a XX-a. Lucrările conferinței se vor desfășura pe două secțiuni: „Bibliotecile și patrimoniul lor” și „Cărți […]

Citește mai mult