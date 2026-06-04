VIDEO | La Judecătoria Alba Iulia, activitate OPRITĂ timp de 4 ore: Protest față de prevederile proiectului noii legi a salarizării
La Judecătoria Alba Iulia, activitate OPRITĂ timp de 4 ore: Protest față de prevederile proiectului noii legi a salarizării
Activitatea Judecătoria Alba Iulia a fost oprită parțial timp de patru ore, joi dimineață, în cadrul unei acțiuni de protest declanșate de judecători și grefieri împotriva proiectului noii legi a salarizării personalului bugetar. Măsura reprezintă una dintre cele mai ferme reacții ale sistemului judiciar din ultimele luni și a afectat direct desfășurarea ședințelor de judecată și relația cu publicul.
Joi, 4 iunie 2026, între orele 08:00 și 12:00, activitatea instanței a fost suspendată parțial, fiind soluționate doar cauzele considerate urgente. Dosarele obișnuite au fost amânate, iar accesul justițiabililor la serviciile instanței a fost limitat. Protestul se înscrie într-un calendar mai amplu de acțiuni desfășurate în perioada 2–5 iunie 2026.
„Se pare că este o formă de protest. Se pare că judecătorii au decis că anumite cauze pe care le consideră urgente se amână. Din câte am observat în sala din care tocmai am ieșit, termenele sunt stabilite pentru iulie sau august, având în vedere că respectivele cauze nu au, într-adevăr, un caracter foarte urgent, deși creează o anumită stare de disconfort pentru toți cei implicați.
În cazul meu, reprezint niște persoane față de care trebuiau să se renunțe la urmărirea penală împotriva dânșilor, astfel că această amânare prelungește doar starea de disconfort. Referitor la avocați, este relativ greu, în condițiile în care ne-au fost transmise mai multe liste, să ne dăm seama care cauze se judecă și care nu. De exemplu, din ceea ce figura pe listă, părea că dosarul se judecă, însă acum, când ne-am prezentat, se pare că nu se mai judecă. Această incertitudine creează, din nou, disconfort atât pentru noi, cât și pentru clienți.”, a explicat avocatul Andrei Henegar.
În fiecare zi de până acum a protestului, magistrații și personalul auxiliar au ieșit în fața sediului instanței pentru a transmite public nemulțumirile față de modificările legislative propuse de autorități. Participanții au susținut că proiectul afectează garanțiile profesionale și financiare necesare funcționării independente a sistemului judiciar.
Mesajele afișate în timpul manifestației au subliniat preocupările legate de independența justiției și de statutul personalului din instanțe. Protestatarii au avertizat că orice măsură care vulnerabilizează sistemul judiciar poate avea efecte directe asupra cetățenilor și asupra accesului la actul de justiție.
Reprezentanții instanței au precizat că măsurile adoptate urmăresc să atragă atenția factorilor de decizie asupra problemelor semnalate și să determine reluarea dialogului privind proiectul legislativ contestat. În același timp, aceștia au încercat să limiteze impactul asupra cauzelor urgente, care au continuat să fie judecate.
Acțiunea de la Alba Iulia se înscrie într-un val mai larg de nemulțumiri manifestate în sistemul judiciar, unde grefieri și magistrați din mai multe instanțe au anunțat forme similare de protest. Evoluția situației depinde de negocierile dintre reprezentanții sistemului judiciar și autoritățile centrale, precum și de forma finală pe care o va avea proiectul noii legi a salarizării.
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