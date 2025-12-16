FOTO: Thunder Team Blaj, din nou rezultate de apreciat la catchball | Echipa din „Mica Romă” are ca obiectiv promovarea în elită

Thunder Team Blaj a realizat din nou rezultate de apreciat la catchball | Echipa din „Mica Romă” are ca obiectiv promovarea în elită

Thunder Team Blaj a reușit rezultate de apreciat la catchball, formația feminină din „Mica Romă” având drept obiectiv promovarea în eșalonul de elită al acestui sport relativ nou în România. După două runde disputate, echipa din Alba este prima în ierarhia eșalonului secund.

Thunder Team Blaj (în sezonul trecut s-a numit Atomic Blaj) este singura formație din Transilvania prezentă în Liga 2. În prima etapă a înregistrat 3 victorii în cele 4 meciuri, iar în runda secundă au fost succese pe linie, cu scorul de 2-0, competițiile disputându-se la București, în Sala de Sport ASE. Rezultatele au fost următoarele: 2-0 cu 4Ever Young, 2-0 cu ASE Young, 2-0 cu Bravo și 2-0 cu 4Everfun Vigo. Următoarele etape sunt programate în februarie și aprilie 2026.

Formația din Blaj a fost înființată anul trecut și este la al doilea sezon competițional petrecut pe a doua scenă a competiției feminine de catchball. În campionatul anterior s-a clasat pe poziția a patra în Liga 2, dar a primit premiul pentru cea mai bună evoluție la debut. Lotul este format din Corina Sîrbu (jucător antrenor), Ileana Damian, Carmen Ciufudean, Eva Elgeș, Lavinia Muntean, Andreea Purcar, Alexandra Herțeg și Adelina Dîrloșan. „Am pornit drumul către promovarea în Liga 1. Suntem primii în clasament, mai sunt două etape, o să muncim pentru a atinge obiectivul, acela de a promova în elită”, au transmis reprezentanții Thunder Team Blaj.

Catchball-ul este un sport relativ nou în România. Seamănă cu voleiul, 6 jucători în fiecare echipă, o minge, un fileu, diferența fiind că jucătorii trebuie să prindă mingea cu ambele mâini înainte de a o trece peste fileu sau de a face punct

