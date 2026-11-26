Târgul de Crăciun Alba Iulia 2026: Când se va deschide patinoarul. Taxă preferențială pentru proprietar

Patinoarul din cadrul Târgului de Crăciun 2026 de la Alba Iulia va fi montat începând din 2 decembrie 2026, urmând să fie funcțional cel târziu de praznicul Sfântului Nicolae, din 6 decembrie 2026, a anunțat primarul Gabriel Pleșa în cadrul ședinței de joi, 26 noiembrie 2026, a Consiliului Local Alba Iulia.

Patinoarul va fi deschis până în 15 ianuarie 2026.

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de joi, 26 noiembrie 2026 s-a regăsit și un proiect de hotărâre privind amenajarea Târgului de Crăciun în Piața Cetății Alba Carolina. Acesta a fost adoptat cu un amendament.

„Norocul, zic eu, că aveam infrastructura din anii precedenți, undeva la 23 de căsuțe, că iluminatul de sărbători îl facem — este oricum în sarcina noastră și oricum îl făceam — rămânea o singură problemă: problema patinoarului, care știți cumva că este cireașa de pe tort, mai ales că copiii intră în vacanță și abia așteaptă. Și atunci, deși perioada a fost foarte scurtă, am reușit prin colegii mei — am căutat foarte mult în țară și dincolo — și am reușit să închiriem practic acest patinoar, care este mare, e 20 pe 30, are 600 de metri pătrați, ne intră la limită acolo. Și, mă rog, mai este și acest carusel care, mă rog, cred că e de efect și pentru copiii mici este foarte dorit”, a spus primarul Gabriel Pleșa în ședința de Consiliu Local.

Taxă preferențială pentru proprietarul patinoarului

Pentru ca operatorul să poată susține funcționarea patinoarului până pe 15 ianuarie 2026 — în condițiile în care aduce personal propriu și suportă cheltuieli de cazare, masă și operare — edilul a propus un amendament la proiectul de hotărâre privind amenajarea Târgului de Crăciun în Piața Cetății Alba Carolina.

Tariful zilnic pereceput proprietarului patinoarului scade astfel de la 8 lei la 1 leu pe metru pătrat, calculat atât pentru pista propriu-zisă, cât și pentru zona administrativă/vestiar.

„În condițiile în care, sigur, pe metru pătrat aveam acea hotărâre cu taxele și impozitele de 8 lei pe metru pătrat. Evident că deservind timp de… parcă până în 15 ianuarie sau până în 15 ianuarie, patinoarul, având echipă aici, cazare, nu știu, masă și tot ce, pentru că omul vine și cu oameni care deservesc patinoarul, nu i-ar fi rentat sub nicio formă, adică ar fi fost într-o pierdere totală. Și atunci am făcut acest amendament la proiectul de hotărâre prin care scădem taxa pe metru pătrat de la 8 lei pe zi — pe 8 lei pe metru pătrat pe zi — la 1 leu pe metru pătrat pe zi, având în vedere că suprafața ocupată este 600 de metri patinoarul, plus ce-i administrativ, adică cred că are acolo un vestiar sau asta îmi închipui eu că este sau unde te schimbi, care mai are vreo 60–70 de metri pătrați sau ceva de genul ăsta. Și atunci, sigur, vin cu acest amendament ca să putem să facem, să încheiem acest contract”, a explicat primarul Gabriel Pleșa.

„Bucurie, cu mic cu mare. Patinoar de 600 de metri pătrați în Alba Iulia cu prilejul sfintelor sărbători de iarnă.

Consiliul Local a votat astăzi în unanimitate un motiv de mare bucurie pentru comunitatea și oaspeții municipiului nostru!

Pregătim un sezon de iarnă plin de magie în Cealaltă Capitală. Pentru a aduce spiritul sărbătorilor mai aproape de fiecare dintre voi, amenajăm un patinoar generos, de 600 de metri pătrați, unde copiii, tinerii și adulții se vor putea bucura de mișcare în aer liber și de momente de neuitat alături de cei dragi.

Fie că sunteți patinatori experimentați sau abia faceți primii pași pe gheață, acest spațiu este creat pentru a aduce zâmbete și voie bună în inima orașului.

Mulțumesc colegilor din Consiliul Local pentru susținerea acestui proiect și pentru că punem împreună comunitatea pe primul loc.

Revenim în curând cu detalii despre data deschiderii oficiale și programul de funcționare”, a transmis ulterior ședinței de Consiliu Local primarul Gabriel Pleșa într-un mesaj postat în mediul online.

Deschiderea oficială a Târgului de Crăciun 2026 de la Alba Iulia va avea loc sâmbătă, 28 noiembrie 2026, la ora 19.00.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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