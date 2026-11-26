Apel al DSVSA Alba către fermieri: Vaccinarea împotriva variolei ovine și caprine este o condiție esențială pentru reluarea exporturilor

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba face apel la toți crescătorii de ovine și caprine din județ să sprijine campania de vaccinare împotriva variolei ovine și caprine și să înțeleagă importanța acestei acțiuni pentru reluarea exporturilor de ovine și, implicit, pentru activitatea economică a fermelor.

La nivelul întregii țări, inclusiv în județul Alba, toate efectivele de ovine și caprine trebuie vaccinate până la data de 20 decembrie 2026.

DSVSA Alba a avut la dispoziție 370.000 de doze de vaccin și urmează să achiziționeze alte 50.000 de doze. Vaccinul a fost distribuit medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, iar acțiunile de imunizare sunt în plină desfășurare în mai multe zone ale județului.

România este principalul exportator de ovine vii din Uniunea Europeană, iar veniturile multor fermieri depind de accesul la piețele externe. În acest context, succesul campaniei de vaccinare este în interesul direct al crescătorilor de animale, contribuind atât la prevenirea răspândirii bolii și protejarea efectivelor, cât și la crearea condițiilor necesare reluării exporturilor.

DSVSA Alba solicită tuturor deținătorilor de ovine și caprine să colaboreze cu medicii veterinari și să asigure condițiile necesare imunizării animalelor în termenul stabilit.

Reamintim că vaccinarea împotriva variolei ovine și caprine este obligatorie. Până în prezent, la nivel național, au fost vaccinate peste un milion de ovine. Nu au fost semnalate reacții adverse neașteptate, fiind observate, doar în unele cazuri, reacții postvaccinale obișnuite, specifice procesului de imunizare.

Totodată, DSVSA Alba atrage atenția fermierilor că, în perioada următoare, circulația ovinelor și caprinelor nevaccinate împotriva variolei va fi interzisă pe teritoriul României, atât de la o exploatație la alta, cât și către abatoare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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