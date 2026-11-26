1 Decembrie 2026: Cinci trenuri pornesc spre Alba Iulia sub numele marilor făuritori ai Unirii
1 Decembrie 2026: Cinci trenuri pornesc spre Alba Iulia sub numele marilor făuritori ai Unirii
CFR Călători marchează simbolic 108 ani de la Marea Unire printr-un gest cu puternică încărcătură istorică: cinci trenuri care vor ajunge la Alba Iulia în preajma zilei de 1 Decembrie vor primi numele unor personalități decisive pentru înfăptuirea României Mari.
Astfel, în perioada 30 noiembrie – 1 Decembrie 2026, garniturile vor circula sub denumirile „Regele Ferdinand I Întregitorul”, „Regina Maria a României”, „Ion I.C. Brătianu”, „Iuliu Maniu” și „Vasile Goldiș”, în semn de omagiu adus celor care au contribuit la realizarea și recunoașterea internațională a Marii Uniri.
Inițiativa CFR Călători se înscrie în seria manifestărilor dedicate Zilei Naționale și are ca scop atât evocarea personalităților istorice, cât și facilitarea accesului participanților la evenimentele organizate la Alba Iulia.
Trenurile care vor purta numele personalităților istorice sunt:
30 noiembrie – 1 Decembrie 2026:
*IR 1835, pe ruta București Nord – Craiova – Simeria – Alba Iulia – Cluj-Napoca, va purta numele „Regele Ferdinand I Întregitorul”, în onoarea suveranului sub domnia căruia s-a înfăptuit Marea Unire.
*IR 1763, pe ruta Iași – Suceava – Cluj-Napoca – Alba Iulia – Simeria – Arad – Timișoara Nord, va fi denumit „Regina Maria a României”, în memoria reginei care a susținut cauza unirii și a contribuit la recunoașterea internațională a României Mari.
1 Decembrie 2026:
*R 2441, pe ruta Târgu Mureș – Războieni – Teiuș – Alba Iulia – Sibiu, va purta numele „Ion I.C. Brătianu”, premier în timpul Primului Război Mondial și unul dintre artizanii recunoașterii internaționale a Unirii.
*IR 1836, pe ruta Cluj-Napoca – Alba Iulia – Simeria – Craiova – București Nord, va fi redenumit „Iuliu Maniu”, în onoarea liderului românilor transilvăneni, implicat activ în lupta pentru autodeterminarea și organizarea Transilvaniei după Unire.
*IC 522/532, pe ruta Arad – Alba Iulia – Teiuș – Brașov – București Nord, va purta numele „Vasile Goldiș”, cel care a citit Rezoluția Unirii în fața Marii Adunări Naționale de la 1 Decembrie 1918.
Potrivit companiei, traseele celor cinci trenuri traversează provinciile istorice Banat, Crișana, Maramureș, Ardeal, Bucovina, Moldova, Oltenia și Muntenia, reunindu-le simbolic în jurul orașului în care, în urmă cu 108 ani, a fost decisă Unirea Transilvaniei cu România.
CFR Călători operează aproximativ 1.000 de trenuri zilnic, iar cei care doresc să participe la manifestările de Ziua Națională au la dispoziție atât legături directe spre Alba Iulia, cât și variante de călătorie cu transfer în stațiile de legătură.
foto: arhivă
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