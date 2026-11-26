Șpagă de până la 2.500 de euro pentru un examen la Medicină! 16 persoane au recunoscut că au fraudat examenele

Scandal de corupție la Facultatea de Medicină din Constanța, unde promovarea examenelor de Anatomie s-ar fi transformat într-o afacere de zeci de mii de euro. Doi asistenți universitari, intermediari și studenți au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA, după ce au admis implicarea într-un mecanism prin care notele de trecere ar fi fost obținute contra cost.

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, în perioada mai-septembrie 2026, studenții ar fi plătit între 600 și 2.500 de euro pentru a promova colocvii și examene restante la disciplinele Anatomie 1, 2, 3 și 4, din cadrul Universității Ovidius din Constanța.

Anchetatorii susțin că în centrul mecanismului s-ar fi aflat asistenta universitară Raluca Talpeș, care ar fi pretins și primit bani pentru a-și exercita influența asupra membrilor comisiilor de examinare. Banii erau colectați prin intermediul a cinci persoane, care identificau studenții interesați, încasau sumele solicitate și își opreau o parte drept comision.

Peste 33.000 de euro, încasați pentru promovarea examenelor

Conform procurorilor, pentru examenele și colocviile la Anatomie 1 și Anatomie 2, studenții ar fi plătit în total 18.600 de euro și 4.000 de lei. Din această sumă, 6.750 de euro și 1.000 de lei ar fi ajuns la asistenta universitară.

Un mecanism similar ar fi funcționat și pentru disciplinele Anatomie 3 și Anatomie 4. În acest caz, studenții ar fi remis 13.600 de euro, dintre care 6.000 de euro ar fi revenit Ralucăi Talpeș, restul fiind împărțit între intermediari.

În total, valoarea sumelor pretinse și primite în acest circuit ar fi ajuns la aproximativ 33.000 de euro, potrivit DNA.

Doi asistenți universitari și studenți, în fața procurorilor

DNA Constanța a încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 16 inculpați, printre care doi asistenți universitari ai Facultății de Medicină, foști absolvenți și studenți.

Raluca Talpeș este acuzată de trafic de influență și luare de mită, ambele în formă continuată. Cel de-al doilea asistent universitar, Batuhan Omeroglu, este cercetat pentru complicitate la trafic de influență și complicitate la luare de mită, în formă continuată.

Ceilalți inculpați au fost acuzați de dare de mită sau complicitate la infracțiunile de corupție.

Toți cei 16 au recunoscut faptele reținute în sarcina lor, au acceptat încadrarea juridică și au fost de acord cu pedepsele și modalitatea de executare stabilite prin acordurile încheiate cu procurorii.

Ce pedepse au acceptat inculpații

Pentru asistenta universitară Raluca Talpeș a fost stabilită o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare, pe un termen de supraveghere de 4 ani. Aceasta nu va mai putea exercita activitate didactică în sistemul de învățământ public sau privat timp de 2 ani, după rămânerea definitivă a hotărârii.

Batuhan Omeroglu a acceptat, la rândul său, o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 4 ani și interdicții privind exercitarea unor drepturi.

Pentru ceilalți inculpați, pedepsele stabilite sunt:

*I.A., Z.I.D. și G.V.V.C.: câte 2 ani, 5 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare;

*S.M.: 2 ani de închisoare cu suspendare;

*ceilalți 10 studenți: câte un an și 4 luni de închisoare cu suspendare.

Termenele de supraveghere sunt cuprinse între 2 și 4 ani.

Muncă în folosul comunității și bani pregătiți pentru confiscare

Toți cei 16 inculpați vor trebui să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, pentru perioade cuprinse între 60 și 120 de zile, în cadrul unor instituții publice din județul Constanța.

De asemenea, procurorii au instituit sechestru asupra bunurilor deținute de șase dintre inculpați. Persoanele vizate au depus în conturile speciale administrate de A.N.A.B.I. sumele considerate de anchetatori ca provenind din infracțiunile de corupție, în vederea confiscării speciale.

Dosarele și acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului Constanța, instanța urmând să se pronunțe asupra acestora și asupra măsurilor asigurătorii.

Pedepsele menționate sunt cele convenite prin acordurile de recunoaștere a vinovăției și urmează să fie supuse verificării instanței de judecată.

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