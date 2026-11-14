Video: Albaiulianul Gheorghe Grozav (Corona Brașov), singurul fotbalist transferat de Unirea Alba Iulia în străinătate! Povestea internaționalului român ce a scris istorie la Istanbul

Albaiulianul Gheorghe Grozav (Corona Brașov), singurul fotbalist transferat de Unirea Alba Iulia în străinătate! Povestea internaționalului român ce a scris istorie la Istanbul

Gicu Grozav este al doilea fotbalist lansat de Unirea Alba Iulia care a îmbrăcat tricoul primei reprezentative după anul 2010, alături de Nicolae Stanciu, căpitanul României. În 2017, s-a implicat financiar, alături de Mihai Oancea, aproximativ 2 ani, pentru a susține Unirea Alba Iulia, echipa sa de suflet!

În vară, Unirea Alba Iulia a dorit să-l aducă în „alb-negru”, însă atacantul, care se despărțise, surprinzător, de prim-divizioanara Petrolul Ploiești, a preferaă Corona Brașov, tot în Liga 3, pentru soția sa, Sorina Grozav, care este handbalistă componentă a naționalei. Are două trofee, Cupa Belgiei (2011, Standard Liege), Cupa României (2013 – cu Petrolul Ploiești)

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În 2012, reușita sa de la Istanbul, sub comanda lui Victor Pițurcă, a adus tricolorilor un succes de senzație, 1-0 contra Semilunei

Grozav (36 de ani) a promovat în Liga 1 cu Unirea Alba Iulia, echipa din orașul natal, fiind singurul jucător din istoria clubului transferat în străinătate.

Pentru Unirea Alba Iulia a jucat 3 sezoane, două în Liga 2 (46 de prezențe, 12 goluri) și o jumătate de an în elită (16 jocuri, două reușite)

La doar 19 ani, în ianuarie 2010, a plecat la Standard Liege, antrenată de Ladislau Boloni, contra sumei de 350.000 de euro, cea mai mare sumă încasată direct de clubul din Cetatea Marii Uniri în istorie.

Gheorghe Grozav este unul dintre fotbaliștii reprezentativi originari din Alba Iulia ai generației sale. A avut o carieră internațională, evoluând în Belgia, Rusia, Turcia și Ungaria, dar cele mai frumoase momente la nivel de club le-a trăit la Petrolul Ploiești.

Are peste 260 de prezențe în Liga 1 și 63 de goluri (cele mai multe la Petrolul Ploiești, în liga 1 mai jucănd și la „U” Cluj sau Dinamo)

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La 36 de ani, Gicu Grozav a luat o decizie care a surprins lumea fotbalului în vara lui 2026. A renunțat la banderola de căpitan și la contractul din Superligă cu Petrolul Ploiești pentru a semna cu Corona Brașov, în Liga a 3-a Superscore.

Fostul internațional român care a marcat la debut contra Elveției și a înscris pe un stadion plin la Istanbul împotriva Turciei nu vede această mutare drept un pas înapoi, ci ca pe o întoarcere acasă, unde succesul se măsoară acum în zâmbetul familiei.

„Eu am renunțat la un an de contract pe care îl mai aveam cu Petrolul. S-au potrivit cumva astrele să vin aproape de familie, de cel mic, de soție. Uite că am decis că e ok să pui umărul, când un club se află într-un moment de reconstrucție”, a declarat Gicu Grozav.

Parcursul european și lecțiile din Rusia și Belgia

Format la Unirea Alba Iulia, club alături de care a promovat în Liga a 2-a și a debutat în prima ligă la o vârstă fragedă, Grozav a făcut rapid saltul în străinătate. În iarna lui 2010, la nici 20 de ani, a fost transferat în campionatul Belgiei, la Standard Liege, la dorința expresă a tehnicianului Ladislau Boloni.

Acel transfer a reprezentat primul mare șoc cultural și profesional pentru un puști obișnuit cu atmosfera din Ardeal.

„Eram foarte tânăr, mă bucuram să ies în afara țării, să învăț lucruri noi. A fost un șoc, m-am dus la campioana Belgiei din momentul acela. Până atunci tratam totul mai lejer, eram un copil, dar experiența aceea m-a călit enorm.”

După momente de neuitat la prima reprezentativă, unde a debutat în 2012 cu un gol memorabil împotriva Elveției, urmat de reușita de la Istanbul în poarta Turciei, cariera lui a alternat între perioade faste și provocări dificile. O etapă definitorie a fost cea din Rusia, la Terek Grozny, unde, după un prim an dificil de acomodare și un scurt împrumut la Dinamo, a reușit să se impună și să descopere o viață liniștită.

Revenit în fotbalul românesc, a devenit un idol la Petrolul Ploiești, echipă cu care a cucerit Cupa României în 2013 și pe care a condus-o din teren ca un adevărat lider, purtând banderola de căpitan în Superligă în ultimii ani.

De ce Corona Brașov? Familia pe primul loc

Decizia de a veni în Liga 3 a fost motivată în primul rând de viața personală. Căsătorit cu handbalista de națională Sorina Grozav, Gicu a găsit la Brașov nu doar un oraș în care s-a stabilit definitiv și unde s-a născut băiețelul lor, ci și un proiect serios în care să se implice.

Antrenorul Marian Constantinescu și conducerea clubului l-au primit cu brațele deschise, oferindu-i un rol esențial de mentor și lider pentru tinerii din lot.

„O seriozitate maximă! Un om și un jucător pe care mă pot bizui oricând. În momentul în care a venit alături de noi, jucătorii mai tineri au mers imediat către el pentru sfaturi. Este unul dintre stâlpii echipei noastre”, a mărturisit Marian Constantinescu, antrenorul de la Corona.

Promovarea și viitorul pe termen lung

Grozav nu a venit la Corona Brașov doar pentru a fi aproape de familie, ci cu un obiectiv clar și asumat. Acela de a promova în eșaloanele superioare, într-un oraș care respiră fotbal și care pregătește modernizarea infrastructurii sportive.

La 36 de ani, având o viață extrasportivă riguroasă și o motivație intactă, Gicu Grozav privește deja spre viitor. Chiar și dincolo de momentul în care va decide să agațe ghetele în cui, planul său rămâne strâns legat de Brașov, fie pe teren, fie dintr-o poziție de conducere, visând ca echipa Coronei să ajungă în Superligă.

„Succesul azi e exact cum mă aflu în momentul de față. Într-o familie frumoasă și un băiețel aproape de noi. Ne dorim să promovăm cu Brașovul. E un drum lung și dificil, dar m-aș bucura enorm să văd această echipă din nou în elită.”

sursa video: Super Score Liga 3

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