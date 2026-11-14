Andrei Rațiu și Vlad Dragomir, fotbaliști cu origini în Alba, în lotul de 23 de jucători al României pentru meciul cu Polonia: Cine va purta tricoul cu numărul 10, în absența lui Nicolae Stanciu

Andrei Rațiu și Vlad Dragomir, fotbaliști cu origini în Alba, fac parte lotul de 23 de jucători al României pentru meciul cu Polonia anunțat în dimineața zilei de sâmbătă, 14 noiembrie 2026.

În absența lui Nicolae Stanciu, accidentat, tricoul cu numărul 10 va fi purtat de Ianis Hagi.

Cei 23 de jucători convocați la echipa națională a României sunt: Ștefan Târnovanu, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Băluță, Florinel Coman, Alex Cicâldău, Daniel Bîrligea, Ianis Hagi, Nicușor Bancu, Otto Hindrich, Matei Ilie, Ianis Stoica, Lisav Eissat, Laurențiu Popescu, Vladimir Screciu, Cătălin Cîrjan, Marius Corbu, Dennis Man, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir și Tony Strata.

Naționala României întâlnește în această seară, pe Arena Națională, reprezentativa Poloniei, într-o partidă din etapa a cincea a Grupei B4 din Liga Națiunilor.

Meciul va începe la ora 21:45 și va fi transmis în direct de Antena 1 și Radio România Actualități.

foto – cu rol ilustrativ

Secțiune Știri sub articolul principal