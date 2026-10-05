Ştirea Ta

Foto-Știrea Ta | „Stoc” de bidoane din plastic la izvorul de la Lunca Ampoiței: „Natura nu are nevoie de aceste gunoaie!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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„Stoc” de bidoane din plastic la izvorul de la Lunca Ampoiței: „Natura nu are nevoie de aceste gunoaie!”

Izvorul din Lunca Ampoiței, de unde localnicii și trecătorii își iau apă, a ajuns să fie înconjurat de bidoane și ambalaje abandonate. Cei care le lasă în urmă sunt îndemnați să dea dovadă de responsabilitate și să-și ia gunoiul cu ei: dacă au găsit loc în mașină pentru recipientele pline, ar trebui să găsească și pentru cele goale.

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Un mesaj-îndemn a fost postat de un cetățean pe grupul de Facebook Comuna Meteș.

„În atentia celor care iau apă de la izvorul din Lunca Ampoiței! Dacă dumneavoastră nu mai aveți nevoie de bidoanele pe care le lăsați aici, să știți că natura nu are nici atât nevoie de aceste gunoaie!!!

Vă rog respectuos să vă luati ambalajele cu voi, pentru că de aici nu o să le ridice nimeni! Puțin probabil ca cei de la salubrizare să le poata observa pentru a le ridica.

Dacă ați avut loc în mașină când ați plecat cu bidoanele de acasă, cu siguranță o să aveți loc și la întoarcere. Nle mai aruncați acolo!

Mulțumesc pentru înțelegere! Fiți responsabili și recunoscător!”, se arată în mesajul amintit. 

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