Cum s-a „soluționat” un scandal în plină zi, lângă o secție de votare din Apuseni: Trei bărbați din Dăroaia-Roșia Montană, condamnați după un conflict violent care a continuat chiar sub ochii polițiștilor

Un incident aparent banal, pornit de la un scaun aflat în fața unui magazin, a degenerat într-un conflict violent care a tulburat liniștea publică în după-amiaza zilei de 9 iunie 2024. Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 16:00, în localitatea Dăroaia, în apropierea DN 74A și a unei școli în care era organizată o secție de votare pentru alegerile locale și europarlamentare.

Potrivit situației de fapt reținute de Judecătoria Câmpeni, conflictul a început după ce unul dintre bărbați a tras scaunul pe care un altul intenționa să se așeze. Acesta din urmă a căzut, iar în timpul căzăturii și-a scăpat telefonul pe jos. Disputa verbală care a urmat s-a transformat rapid în îmbrânceli reciproce.

Situația a escaladat odată cu intervenția fratelui unuia dintre participanți. Acesta s-a îndreptat amenințător către celălalt bărbat, l-a amenințat cu acte de violență și a încercat în repetate rânduri să îl lovească.

Agresivitate chiar și după intervenția poliției

Deși polițiștii aflați la fața locului au intervenit pentru a-i despărți pe participanți și pentru a calma spiritele, conflictul nu s-a încheiat. Potrivit instanței, cei implicați au continuat să manifeste un comportament agresiv, ignorând intervențiile și recomandările oamenilor legii.

Unul dintre bărbați a continuat să se îndrepte amenințător spre adversarul său, în timp ce fratele acestuia era imobilizat de polițiști. La rândul său, bărbatul imobilizat a continuat să formuleze amenințări și a încercat să se repeadă asupra celuilalt participant.

Martorii prezenți au intervenit în repetate rânduri pentru a împiedica reluarea agresiunilor. Într-un moment al altercației, cei doi bărbați au încercat să se lovească reciproc cu pumnii, însă și-au parat loviturile. Ulterior, unul dintre ei a reușit să îi aplice celuilalt o lovitură cu mâna dreaptă în zona capului și a cefei.

Scenele au avut loc în apropierea secției de votare

Instanța a subliniat că incidentul s-a desfășurat într-un spațiu public, în apropierea școlii unde se organizase secția de votare pentru scrutinul local și europarlamentar.

Un element important reținut în motivarea hotărârii a fost faptul că manifestările violente au continuat inclusiv în prezența polițiștilor. Comportamentul agresiv al celor implicați a creat o stare de teamă și indignare în rândul persoanelor aflate în zonă, printre care se numărau și minori.

Probele administrate în cauză au inclus declarațiile persoanelor implicate și ale martorilor, precum și înregistrări video. Acestea au surprins atât momentul în care a început conflictul, cât și intervenția polițiștilor și încercările repetate ale participanților de a relua agresiunile.

Potrivit hotărârii, martorii au confirmat atât actele de violență, cât și amenințările și dificultățile întâmpinate de polițiști în încercarea de a restabili ordinea. În fața instanței, cei trei inculpați au recunoscut faptele și au solicitat judecarea cauzei potrivit procedurii simplificate, pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.

Doi dintre inculpați vor executa pedepse cu închisoarea

Prin sentința penală pronunțată la 18 noiembrie 2026, Judecătoria Câmpeni a dispus condamnarea celor trei bărbați pentru infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice.

Primul inculpat, bărbatul care a tras scaunul și a declanșat conflictul, a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare, în regim de detenție. Instanța a reținut în cazul său recidiva postexecutorie, raportat la o condamnare anterioară.

Al doilea inculpat a primit tot o pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare. Întrucât noua infracțiune a fost săvârșită în perioada termenului de supraveghere al unei condamnări anterioare, instanța a revocat suspendarea executării pedepsei de 3 luni și 10 zile. Prin contopirea pedepselor și aplicarea sporului legal, acesta va executa în final 1 an, 7 luni și 3 zile de închisoare, în regim de detenție.

Al treilea inculpat, fratele unuia dintre participanții la conflict, a fost condamnat la 6 luni de închisoare, însă instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani. Acesta va trebui să respecte măsurile stabilite de Serviciul de Probațiune, să participe la un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul uneia dintre instituțiile indicate în hotărâre.

Cheltuieli judiciare și drept de apel

Cei trei inculpați au fost obligați să achite cheltuielile judiciare avansate de stat, în cuantum total de 450 de lei, respectiv câte 150 de lei fiecare.

Hotărârea Judecătoriei Câmpeni a fost pronunțată miercuri, 18 noiembrie 2026. Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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