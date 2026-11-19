Foto | O nouă biserică ortodoxă va fi construită la Ighiu: Cea edificată acum mai bine de 3 secole a devenit neîncăpătoare / „Un moment plin de emoție”
O nouă biserică ortodoxă va fi construită la Ighiu: Cea edificată acum mai bine de 3 secole a devenit neîncăpătoare / „Un moment plin de emoție”
Înconjurat de un numeros sobor de clerici, acesta a oficiat slujba punerii pietrei de temelie a bisericii cu hramul „Sfântul Paisie Aghioritul” ce se va zidi în parohia Ighiu, protopopiatul Alba Iulia. Comunitatea ortodoxă de aici este păstorită, începând cu anul 2017, de către părintele Marius Miclea.
În cuvântul rostit cu acest prilej, Chiriarhul Alba Iuliei a spus: „Lumea aceasta bună pe care Dumnezeu a creat-o, a fost pângărită din cauza păcatului săvârșit de Adam în Eden. Peste această lume frumoasă creată de Dumnezeu, și-a întins diavolul influențele lui perfide și mrejele lui periculoase, încât nu este loc pe globul pământesc, care să nu fi fost întinat de sânge, de suferințe și de păcate.
De aceea, când alegem un loc de pământ pentru a construi pe el locaș de închinare, noi invocăm puterea lui Dumnezeu ca să-l binecuvinteze și să-l purifice de prezența duhului viclean. Pe locul acesta curat și consacrat se va construi casa lui Dumnezeu, un templu dumnezeiesc. Iată de ce, atunci când venim la biserică, trebuie să fim conștienți că stăm pe pământ sfințit, într-un spațiu liturgic, unde Împărăția lui Dumnezeu se dezvăluie și se face cunoscută cu putere. De asemenea, se cuvine să ne purtăm cu profundă evlavie, zicând asemenea psalmistului: «Doamne, iubit-am frumusețea casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale!» (Ps. 25, 8)”.
Construirea noii biserici din localitatea Ighiu reprezintă dorința credincioșilor ortodocși de aici, întrucât actuala biserică parohială, edificată în anul 1724, a devenit neîncăpătoare. Inițiativa din prezent nu constituie, însă, cea dintâi năzuință exprimată în acest sens de către comunitatea ortodoxă din Ighiu. În data de 9 noiembrie 1936, Consiliul eparhial al Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului aproba proiectul de construcție a unei noi biserici parohiale în satul Ighiu. Însă, declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial, produsă în toamna anului 1939, a generat sistarea lucrărilor de construcție.
În contextul unei perioade de instabilitate economică și financiară, reluarea și concretizarea proiectului de edificare a unui nou locaș de închinare reprezintă un fapt cu atât mai remarcabil, cu cât el dă expresie dorinței mai vechi a creștinilor dreptslăvitori din Ighiu. Deși într-o parohie din mediul rural, năzuința credincioșilor de a avea o biserică încăpătoare, potrivită nevoilor reale ale comunității, a fost din nou asumată și transformată într-un efort concret. Angajamentul colectiv, în pofida dificultăților vremii, constituie o mărturie grăitoare a evlaviei, a unui exemplar spirit de sacrificiu și a unei râvne mistuitoare pentru casa lui Dumnezeu.
La finalul slujbei, părintele paroh a evidențiat solemnitatea momentului: „Actualmente, la 90 de ani distanță de la prima inițiativă de edificare a unei noi biserici, ne aflăm într-un moment plin de emoție, asistând la slujba punerii pietrei de temelie. Biserica va fi ridicată prin jertfa credincioșilor parohiei, cu sprijinul autorităților locale, județene și centrale, amintind în acest sens Primăria Comunei Ighiu, Consiliul Județean Alba și Secretariatul de Stat pentru Culte. Îi rugăm pe Bunul Dumnezeu și pe Sfântul Paisie Aghioritul să binecuvinteze osteneala noastră, spre a primi sprijin pentru a duce la bun sfârșit această lucrare”.
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