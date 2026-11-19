Iarna, tot mai aproape: Cât va costa încălzirea cu lemne în sezonul rece 2026–2027. Facturi de până la 10.000 de lei pentru gospodăriile din România

Pe măsură ce temperaturile scad, românii care își încălzesc locuințele cu lemne încep să își calculeze bugetul pentru sezonul rece 2026–2027. Dacă pentru unii aprovizionarea poate însemna o cheltuială de câteva mii de lei, pentru gospodăriile care cumpără lemne la prețuri ridicate, în cantități mari și cu livrare la domiciliu, costurile totale se pot apropia de 10.000 de lei. Diferențele sunt considerabile și depind de suprafața locuinței, tipul de instalație, esența lemnului și, mai ales, locul din care este cumpărat.

Cât costă lemnul de foc în 2026?

Datele publicate în toamna acestui an arată că prețurile practicate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva au rămas, în medie, apropiate de cele din 2025. În primele nouă luni ale anului 2026, instituția a vândut direct populației aproximativ 1,24 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la un preț mediu de circa 280 de lei/metru cub.

Potrivit informațiilor comunicate de Romsilva, lemnul comercializat la locul recoltării are prețuri cuprinse, în medie, între 200 și 450 de lei/metru cub, în funcție de specie, sortiment și condițiile de livrare.

Potrivit informațiilor comunicate de Romsilva, lemnul comercializat la locul recoltării are prețuri cuprinse, în medie, între 200 și 450 de lei/metru cub, în funcție de specie, sortiment și condițiile de livrare.

Pentru anul 2026, instituția a anunțat disponibilitatea unui volum total de aproximativ două milioane de metri cubi de lemn pentru foc, destinat populației. Din această cantitate, aproximativ 400.000 de metri cubi se aflau în stocurile unităților silvice la momentul comunicării.

Situația este însă diferită pe piața privată. În anumite zone ale țării, prețurile pot ajunge la 500–700 de lei/metru cub, iar lemnul paletizat și pregătit pentru utilizare poate presupune cheltuieli și mai mari.

O iarnă poate costa între 2.500 și 10.000 de lei

Bugetul necesar încălzirii nu poate fi stabilit doar în funcție de prețul unui metru cub. Contează foarte mult cantitatea consumată pe parcursul sezonului rece și modul în care este încălzită locuința.

Pentru o casă de aproximativ 100–120 de metri pătrați, cu izolație medie, consumul poate ajunge la 7,5–10,5 metri steri de fag uscat, în funcție de echipamentul utilizat.

La prețuri avantajoase, prin achiziția directă de la ocoalele silvice, cheltuiala poate rămâne la aproximativ 2.500–3.500 de lei, în funcție de cantitate și de echivalentul volumului cumpărat.

În schimb, pentru lemnul achiziționat de la comercianți privați, cu prețuri mai ridicate, transport și servicii de pregătire, factura poate crește considerabil.

Un calcul orientativ pentru o gospodărie care are nevoie de aproximativ 10 metri steri de lemne arată următoarele diferențe:

*La 250 de lei/metru ster: aproximativ 2.500 de lei.

*La 400 de lei/metru ster: aproximativ 4.000 de lei.

*La 600 de lei/metru ster: aproximativ 6.000 de lei.

*La 800 de lei/metru ster: aproximativ 8.000 de lei.

*La 1.000 de lei/metru ster: aproximativ 10.000 de lei.

Aceste valori reprezintă scenarii de calcul, nu tarife uniforme la nivel național. Transportul, tăierea și despicarea pot majora suplimentar bugetul.

Prin urmare, pragul de 10.000 de lei nu reprezintă costul obișnuit al încălzirii cu lemne, ci un scenariu de cheltuială ridicată, întâlnit în special în cazul aprovizionării la prețuri mari sau al lemnului comercializat în forme premium, pregătite pentru utilizare.

Fagul, stejarul sau rășinoasele? Alegerea influențează factura

Un alt element important îl reprezintă esența lemnului. Fagul, carpenul și stejarul sunt preferate pentru puterea calorică ridicată, în timp ce rășinoasele și speciile moi pot avea prețuri mai mici, dar oferă și o cantitate mai redusă de energie pentru același volum.

De exemplu, un metru ster de fag uscat poate furniza aproximativ 1.885 kWh de energie, în timp ce molidul ajunge la circa 1.330 kWh, iar plopul la aproximativ 1.190 kWh.

Așadar, un preț mai mic la cumpărare nu înseamnă automat și o economie la finalul iernii. O gospodărie care cumpără lemn cu putere calorică mai redusă poate ajunge să consume o cantitate mai mare pentru a menține aceeași temperatură în locuință.

Contează și umiditatea. Lemnul bine uscat, cu o umiditate de aproximativ 20% sau mai mică, asigură o ardere mai eficientă și reduce problemele asociate depunerilor din coșurile de fum.

Cum poate fi redusă cheltuiala pentru încălzire?

Cei care vor să limiteze costurile sezonului rece pot apela la câteva măsuri simple: compararea ofertelor de la mai multe ocoale silvice și depozite, achiziționarea lemnului din timp, verificarea cantității reale și alegerea unei esențe potrivite pentru instalația de încălzire.

De asemenea, este important ca oamenii să verifice dacă prețul comunicat este exprimat în metri cubi sau metri steri. Cele două unități de măsură nu sunt echivalente: metrul ster reprezintă volumul lemnelor stivuite, inclusiv spațiile dintre bucăți, iar un metru cub reprezintă volumul efectiv de material lemnos. În funcție de dimensiunea și modul de stivuire, un metru ster poate echivala cu aproximativ 0,6–0,75 metri cubi de lemn.

Cumpărătorii pot solicita informații despre stocuri și prețuri direct de la ocoalele silvice din zona de domiciliu, inclusiv despre posibilitatea transportului la domiciliu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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