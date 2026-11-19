Portalul e-SănătateaMea se închide temporar! Pacienții nu vor putea face programări online timp de cinci zile
Portalul e-SănătateaMea se închide temporar! Pacienții nu vor putea face programări online timp de cinci zile
Portalul e-SănătateaMea va fi indisponibil în perioada 20–24 noiembrie 2026, ca urmare a unor lucrări de actualizare tehnică, anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).
Potrivit instituției, intervențiile vizează îmbunătățirea funcționalității de programare la medic, astfel încât utilizatorii să poată beneficia de un sistem mai eficient și mai ușor de folosit.
Lansată la nivel național la 1 septembrie 2026, platforma e-SănătateaMea le oferă pacienților posibilitatea de a-și consulta online dosarul medical și de a comunica direct cu casele de asigurări de sănătate.
Portalul urmează să integreze și un sistem național de programări la medic, care va fi pus în funcțiune etapizat.
Pentru accesarea serviciilor platformei, pacienții trebuie să instaleze aplicația ROeID, utilizată pentru verificarea identității digitale.
foto: arhivă
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