Nucile, un aliat de nădejde în sezonul rece: Ce beneficii aduce organismului o singură mână de nuci pe zi

Odată cu venirea frigului, alimentația devine un factor important în menținerea sănătății și a echilibrului nutrițional. Printre alimentele care merită să-și găsească locul în meniul zilnic se numără nucile, adevărate concentrate de nutrienți, apreciate atât pentru gustul lor, cât și pentru conținutul de acizi grași Omega-3, minerale, fibre și compuși antioxidanți.

Nucile sunt mai mult decât o gustare tradițională de toamnă și iarnă. Acestea reprezintă o sursă valoroasă de grăsimi nesaturate, proteine vegetale și micronutrienți, care pot contribui la susținerea sănătății cardiovasculare și la buna funcționare a organismului.

Unul dintre cele mai importante atuuri nutriționale ale nucilor este conținutul de acid alfa-linolenic (ALA), un acid gras esențial din categoria Omega-3, pe care organismul nu îl poate produce singur și trebuie să îl obțină din alimentație. Spre deosebire de majoritatea fructelor oleaginoase, nucile se remarcă prin cantitatea semnificativă de Omega-3 de origine vegetală. O porție de aproximativ 28 de grame, echivalentă cu o mână de nuci, furnizează în jur de 2,5 grame de ALA.

Acest tip de grăsime contribuie la menținerea funcțiilor normale ale organismului și este asociat, în cercetările nutriționale, cu efecte favorabile asupra sănătății cardiovasculare. Studiile privind consumul de nuci au identificat și posibile îmbunătățiri ale profilului lipidic, în special în ceea ce privește colesterolul total și colesterolul LDL.

Vitamina E și mineralele, un plus pentru organism

Pe lângă grăsimile benefice, nucile conțin vitamina E, un nutrient cu rol antioxidant, care contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Deși nu reprezintă una dintre cele mai concentrate surse alimentare de vitamina E, nucile completează aportul de micronutrienți într-o dietă variată.

Un alt element important este magneziul, mineral implicat în funcționarea normală a mușchilor și a sistemului nervos, în metabolismul energetic și în menținerea sănătății oaselor. O porție de 28 de grame de nuci furnizează aproximativ 45 de miligrame de magneziu.

Nucile mai aduc organismului cupru, zinc, potasiu și fosfor, minerale care participă la numeroase procese fiziologice, de la funcționarea sistemului imunitar până la metabolism și menținerea țesuturilor.

Conținutul de fibre și proteine vegetale le transformă, totodată, într-o gustare sățioasă. Aproximativ 28 de grame de nuci furnizează patru grame de proteine și două grame de fibre, contribuind la diversificarea alimentației și la menținerea senzației de sațietate.

De ce sunt potrivite în sezonul rece

În lunile de iarnă, când mesele tind să devină mai consistente, iar activitatea fizică poate scădea, nucile pot reprezenta o alternativă nutritivă la gustările bogate în zahăr și grăsimi saturate. Pot fi consumate ca atare, adăugate în iaurt, terci de ovăz, salate sau preparate cu legume și cereale integrale.

Avantajul lor este densitatea nutrițională: oferă într-o cantitate relativ mică grăsimi nesaturate, fibre, proteine și minerale. Nu sunt însă un aliment-minune și nici nu înlocuiesc o alimentație echilibrată. Fiind bogate în calorii, porțiile trebuie adaptate necesarului energetic individual.

O cantitate de aproximativ 25-30 de grame pe zi este o modalitate practică de a le include în dietă, fără a transforma gustarea într-un aport caloric excesiv. Este recomandată alegerea nucilor simple, nesărate și fără adaos de zahăr.

Cum păstrăm nucile pentru a le conserva proprietățile

Un aspect mai puțin cunoscut este că grăsimile polinesaturate din nuci sunt sensibile la căldură, lumină și contactul prelungit cu aerul. Din acest motiv, depozitarea corectă este importantă pentru păstrarea gustului și a calității produsului.

Nucile în coajă rezistă, în general, mai bine la depozitare decât miezul deja curățat. Pentru păstrarea pe termen mai lung, miezul poate fi ținut într-un recipient bine închis, la frigider sau chiar la congelator. Gustul amar, mirosul neplăcut sau cel de rânced pot indica alterarea grăsimilor.

În concluzie, nucile merită un loc constant în alimentația din sezonul rece. Nu promit protecție miraculoasă împotriva bolilor și nu pot compensa excesele alimentare, însă oferă o combinație valoroasă de Omega-3 vegetal, minerale, fibre și antioxidanți. Uneori, o alegere alimentară simplă, făcută zi de zi, poate conta mai mult decât produsele promovate drept soluții rapide pentru sănătate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal