Limbaj indecent din partea unui ales local în plenul Consiliului Local Aiud: „E un vibrator, doamnă, care e pentru dumneavoastră”

Ședința Consiliului Local Aiud de joi, 19 noiembrie 2026 a fost marcată de un moment tensionat.

Unul dintre aleșii locali, Radu Dobra, consilier local PSD, a folosit un limbaj indecent când s-a adresat unei colege, consilierul local independent Ionela Danciu, care îl întrebase: „Ce jucărie aveți în față?”

„E un vibrator, doamnă, care e pentru dumneavoastră”, a spus acesta.

Ulterior acestei replici consilieri locali PNL din Aiud au părăsit sala de consiliu.

„COD ROȘU la PSD Aiud

Limbaj inacceptabil din partea unui consilier local PSD, în ședința de astăzi!”, se arată într-o postare de pe rețelele sociale a liberalilor din Aiud, în care este redată și secvența video din filmarea ședinței de Consiliu Local ce atestă episodul dialogului amintit.

Ionela Danciu: „Solicit retragerea sprijinului politic pentru Radu Dobra!”

„Dincolo de vulgaritatea evidentă a replicii, există o problemă mult mai profundă: respectul față de femeie, respectul față de demnitatea umană și respectul elementar pe care doi colegi, aleși de comunitate, sunt obligați să și-l acorde.

Un bărbat care ocupă o funcție publică trebuie să înțeleagă că o femeie nu este ținta unor insinuări sexuale, a unor gesturi obscene sau a unor replici degradante. O colegă din Consiliul Local nu este un obiect asupra căruia să-ți proiectezi vulgaritatea și nici o persoană pe care să încerci să o umilești prin aluzii sexuale.

A fi bărbat nu înseamnă să domini prin vulgaritate. A fi coleg nu înseamnă să umilești. A fi ales local nu înseamnă că ai primit un cec în alb pentru lipsă de caracter și de respect!

Într-o ședință oficială, în fața colegilor și în cadrul unei instituții publice, asemenea manifestări sunt cu atât mai grave”, spune Ionela Danciu.

„Consilierii locali nu sunt într-o cârciumă, într-un cerc privat de prieteni sau într-un spectacol de vulgaritate. Sunt reprezentanții cetățenilor, iar comportamentul lor trebuie să reflecte responsabilitate, decență și respect.

Nu poți pretinde respect pentru funcția pe care o ocupi în timp ce disprețuiești demnitatea unui coleg!

Nu poți invoca libertatea de exprimare pentru a justifica umilirea unei femei!

Nu poți cere respect politic atunci când tu nu demonstrezi respect uman!

Și nu poți transforma o ședință a Consiliului Local într-un loc al insinuărilor sexuale și al manifestărilor degradante, apoi să te aștepți ca totul să fie trecut cu vederea.

DOMNULE PRIMAR, DRAGOȘ CRIȘAN, REACȚIA ȘI SCUZELE DUMNEAVOASTRĂ NU SUNT SUFICIENTE!

Nu dumneavoastră trebuie să purtați răspunderea morală pentru cuvintele altuia. Cel care le-a rostit trebuie să și le asume. Iar o simplă scuză, dacă va exista, nu șterge umilința și nu repară automat lipsa de respect.

PSD Aiud și PSD Alba trebuie să înțeleagă că tăcerea în fața unui asemenea comportament înseamnă toleranță față de el.

Solicit retragerea sprijinului politic pentru Radu Dobra, analizarea conduitei sale de către instituțiile și organismele competente și aplicarea măsurilor legale și regulamentare care se impun, dacă faptele se confirmă.

Nu cer privilegii pentru că sunt femeie. Cer respectul care mi se cuvine ca om, ca femeie și ca ales local!

Nu cer să fiu menajată politic. Cer să nu fiu umilită prin vulgaritate!

Respectul dintre bărbat și femeie nu este o opțiune politică. Respectul dintre colegii aleși nu depinde de simpatii sau antipatii. Este o obligație de caracter și o condiție minimă a conviețuirii civilizate.

Iar cei care cred că funcția publică le permite să abandoneze aceste principii ar trebui să se întrebe dacă mai au ce căuta în serviciul comunității.

Aiudul nu merită asemenea reprezentanți!

La următoarele alegeri, să nu uităm că votul nu înseamnă doar susținerea unui partid. Înseamnă și validarea unui caracter.

Niciodată, niciodată, nu voi retrage cuvintele scrise ani la rând, că mandatele 2016-2020, 2020-2024, au fost demonstrate de Curtea de Conturi Alba (6.719.550 lei la Spitalul Municipal Aiud și 338.000 de lei la liceul din Ciumbrud) cu cele mai multe cheltuieli nelegale, de când e Aiudul, dar azi, am apreciat că au ieșit din sală în momentul în care au auzit asemenea jigniri din partea consilierului PSD Aiud, Radu Dobra”, mai afirmă Ionela Danciu într-un mesaj publicat în mediul online.

Context detaliat în exclusivitate pentru ziarulunirea.ro

„El era foarte deranjat de faptul că eu tot îi cer managerului (n.a. Spitalului Municipal Aiud) să-și publice CV-ul, având în vedere că avem antecedentele cu Ana Maria Barbu, care e trimisă în judecată acum. (…) Și eu am întrebat: ce jucărie ai în față, pentru că eu voiam să spună el, că se uita la mine și se uita la Badea și avea niște scene, așa, punea limba la obraz, punea jucăria aia pe masă într-un mare fel, nu are rost să spun amănunte, mizerabil pot să spun. Eu am întrebat ce are în față și de ce face semnele alea, că eu vedeam ce semne face și am zis: mă, ce are omul ăn față, de ce e așa turbat? Și mi-a dat răspunsul”, a declarat consilierul local Ionela Danciu în exclusivitate pentru ziarulunirea.ro.

„Primarul, într-adevăr, s-a învinețit primarul la față, i-a sărit și lui muștarul: băi, omule, ai luat-o pe arătură, nu se poate! (…) Mie îmi pare rău că lucrurile au luat-o atât de tare razna, dar nu se poate așa ceva!”, a mai spus Ionela Danciu în declarația pentru ziarulunirea.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal