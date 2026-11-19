Video | Limbaj indecent din partea unui ales local în plenul Consiliului Local Aiud: „E un vibrator, doamnă, care e pentru dumneavoastră”
Limbaj indecent din partea unui ales local în plenul Consiliului Local Aiud: „E un vibrator, doamnă, care e pentru dumneavoastră”
Ședința Consiliului Local Aiud de joi, 19 noiembrie 2026 a fost marcată de un moment tensionat.
Unul dintre aleșii locali, Radu Dobra, consilier local PSD, a folosit un limbaj indecent când s-a adresat unei colege, consilierul local independent Ionela Danciu, care îl întrebase: „Ce jucărie aveți în față?”
„E un vibrator, doamnă, care e pentru dumneavoastră”, a spus acesta.
Ulterior acestei replici consilieri locali PNL din Aiud au părăsit sala de consiliu.
„COD ROȘU la PSD Aiud
Limbaj inacceptabil din partea unui consilier local PSD, în ședința de astăzi!”, se arată într-o postare de pe rețelele sociale a liberalilor din Aiud, în care este redată și secvența video din filmarea ședinței de Consiliu Local ce atestă episodul dialogului amintit.
Ionela Danciu: „Solicit retragerea sprijinului politic pentru Radu Dobra!”
„Dincolo de vulgaritatea evidentă a replicii, există o problemă mult mai profundă: respectul față de femeie, respectul față de demnitatea umană și respectul elementar pe care doi colegi, aleși de comunitate, sunt obligați să și-l acorde.
Un bărbat care ocupă o funcție publică trebuie să înțeleagă că o femeie nu este ținta unor insinuări sexuale, a unor gesturi obscene sau a unor replici degradante. O colegă din Consiliul Local nu este un obiect asupra căruia să-ți proiectezi vulgaritatea și nici o persoană pe care să încerci să o umilești prin aluzii sexuale.
A fi bărbat nu înseamnă să domini prin vulgaritate. A fi coleg nu înseamnă să umilești. A fi ales local nu înseamnă că ai primit un cec în alb pentru lipsă de caracter și de respect!
Într-o ședință oficială, în fața colegilor și în cadrul unei instituții publice, asemenea manifestări sunt cu atât mai grave”, spune Ionela Danciu.
„Consilierii locali nu sunt într-o cârciumă, într-un cerc privat de prieteni sau într-un spectacol de vulgaritate. Sunt reprezentanții cetățenilor, iar comportamentul lor trebuie să reflecte responsabilitate, decență și respect.
Nu poți pretinde respect pentru funcția pe care o ocupi în timp ce disprețuiești demnitatea unui coleg!
Nu poți invoca libertatea de exprimare pentru a justifica umilirea unei femei!
Nu poți cere respect politic atunci când tu nu demonstrezi respect uman!
Și nu poți transforma o ședință a Consiliului Local într-un loc al insinuărilor sexuale și al manifestărilor degradante, apoi să te aștepți ca totul să fie trecut cu vederea.
DOMNULE PRIMAR, DRAGOȘ CRIȘAN, REACȚIA ȘI SCUZELE DUMNEAVOASTRĂ NU SUNT SUFICIENTE!
Nu dumneavoastră trebuie să purtați răspunderea morală pentru cuvintele altuia. Cel care le-a rostit trebuie să și le asume. Iar o simplă scuză, dacă va exista, nu șterge umilința și nu repară automat lipsa de respect.
PSD Aiud și PSD Alba trebuie să înțeleagă că tăcerea în fața unui asemenea comportament înseamnă toleranță față de el.
Solicit retragerea sprijinului politic pentru Radu Dobra, analizarea conduitei sale de către instituțiile și organismele competente și aplicarea măsurilor legale și regulamentare care se impun, dacă faptele se confirmă.
Nu cer privilegii pentru că sunt femeie. Cer respectul care mi se cuvine ca om, ca femeie și ca ales local!
Nu cer să fiu menajată politic. Cer să nu fiu umilită prin vulgaritate!
Respectul dintre bărbat și femeie nu este o opțiune politică. Respectul dintre colegii aleși nu depinde de simpatii sau antipatii. Este o obligație de caracter și o condiție minimă a conviețuirii civilizate.
Iar cei care cred că funcția publică le permite să abandoneze aceste principii ar trebui să se întrebe dacă mai au ce căuta în serviciul comunității.
Aiudul nu merită asemenea reprezentanți!
La următoarele alegeri, să nu uităm că votul nu înseamnă doar susținerea unui partid. Înseamnă și validarea unui caracter.
Niciodată, niciodată, nu voi retrage cuvintele scrise ani la rând, că mandatele 2016-2020, 2020-2024, au fost demonstrate de Curtea de Conturi Alba (6.719.550 lei la Spitalul Municipal Aiud și 338.000 de lei la liceul din Ciumbrud) cu cele mai multe cheltuieli nelegale, de când e Aiudul, dar azi, am apreciat că au ieșit din sală în momentul în care au auzit asemenea jigniri din partea consilierului PSD Aiud, Radu Dobra”, mai afirmă Ionela Danciu într-un mesaj publicat în mediul online.
Context detaliat în exclusivitate pentru ziarulunirea.ro
„El era foarte deranjat de faptul că eu tot îi cer managerului (n.a. Spitalului Municipal Aiud) să-și publice CV-ul, având în vedere că avem antecedentele cu Ana Maria Barbu, care e trimisă în judecată acum. (…) Și eu am întrebat: ce jucărie ai în față, pentru că eu voiam să spună el, că se uita la mine și se uita la Badea și avea niște scene, așa, punea limba la obraz, punea jucăria aia pe masă într-un mare fel, nu are rost să spun amănunte, mizerabil pot să spun. Eu am întrebat ce are în față și de ce face semnele alea, că eu vedeam ce semne face și am zis: mă, ce are omul ăn față, de ce e așa turbat? Și mi-a dat răspunsul”, a declarat consilierul local Ionela Danciu în exclusivitate pentru ziarulunirea.ro.
„Primarul, într-adevăr, s-a învinețit primarul la față, i-a sărit și lui muștarul: băi, omule, ai luat-o pe arătură, nu se poate! (…) Mie îmi pare rău că lucrurile au luat-o atât de tare razna, dar nu se poate așa ceva!”, a mai spus Ionela Danciu în declarația pentru ziarulunirea.ro.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Cum s-a „soluționat” un scandal în plină zi, lângă o secție de votare din Apuseni: Trei bărbați din Dăroaia-Roșia Montană, condamnați după un conflict violent care a continuat chiar sub ochii polițiștilor
Cum s-a „soluționat” un scandal în plină zi, lângă o secție de votare din Apuseni: Trei bărbați din Dăroaia-Roșia Montană, condamnați după un conflict violent care a continuat chiar sub ochii polițiștilor Un incident aparent banal, pornit de la un scaun aflat în fața unui magazin, a degenerat într-un conflict violent care a tulburat liniștea […]
Foto | Muzeul de Istorie Aiud: Cum va fi reabilitată, transformată și extinsă clădirea printr-un amplu proiect. În ce stadiu este investiția
Muzeul de Istorie Aiud: Cum va fi reabilitată, transformată și extinsă clădirea printr-un amplu proiect. În ce stadiu este investiția Primăria Aiud pregătește o intervenție importantă asupra uneia dintre clădirile cu destinație culturală din oraș. Este vorba despre proiectul intitulat „Desființare parțială, reabilitare și extindere prin etajare a clădirii Muzeului de Istorie”, care vizează imobilul […]
Centrele de zi pentru copii din județ, pe lista de finanțare a Consiliului Județean Alba pentru 2027: Ce sume sunt propuse
Centrele de zi pentru copii din județ, pe lista de finanțare a Consiliului Județean Alba pentru 2027: Ce sume sunt propuse Consilierii județeni au decis, joi, 19 noiembrie 2026 ca administrația județeană să susțină, și în 2027, funcționarea centrelor de zi pentru copii înființate de primării. În hotărârea adoptată se prevede un sprijin financiar de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Iarna, tot mai aproape: Cât va costa încălzirea cu lemne în sezonul rece 2026–2027. Facturi de până la 10.000 de lei pentru gospodăriile din România
Iarna, tot mai aproape: Cât va costa încălzirea cu lemne în sezonul rece 2026–2027. Facturi de până la 10.000 de...
Portalul e-SănătateaMea se închide temporar! Pacienții nu vor putea face programări online timp de cinci zile
Portalul e-SănătateaMea se închide temporar! Pacienții nu vor putea face programări online timp de cinci zile Portalul e-SănătateaMea va fi...
Știrea Zilei
Video | Limbaj indecent din partea unui ales local în plenul Consiliului Local Aiud: „E un vibrator, doamnă, care e pentru dumneavoastră”
Limbaj indecent din partea unui ales local în plenul Consiliului Local Aiud: „E un vibrator, doamnă, care e pentru dumneavoastră”...
Cum s-a „soluționat” un scandal în plină zi, lângă o secție de votare din Apuseni: Trei bărbați din Dăroaia-Roșia Montană, condamnați după un conflict violent care a continuat chiar sub ochii polițiștilor
Cum s-a „soluționat” un scandal în plină zi, lângă o secție de votare din Apuseni: Trei bărbați din Dăroaia-Roșia Montană,...
Curier Județean
Primarul Aiudului promite că impozitele și taxele locale nu vor crește în 2027: „Nu vom aplica nicio nouă majorare”
Impozitele și taxele locale nu vor crește în 2027 în Aiud. Primar: „Nu vom aplica nicio nouă majorare” În contextul unui...
Coduri Roșu și Portocaliu de vânt în Alba: Rafale de până la 140 km/h. Prefectul Corneliu Mureșan a activat Centrul Județean de Coordonare a Intervenției
Coduri Roșu și Portocaliu de vânt în Alba: Rafale de până la 140 km/h. Prefectul Corneliu Mureșan a activat Centrul...
Politică Administrație
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu”
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu” UAT...
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate Direcția Județeană...
Opinii Comentarii
19 noiembrie: Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România. Coincide cu ziua de naștere a savantului George Emil Palade
19 noiembrie: Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România. Coincide cu ziua de naștere a savantului George Emil Palade În fiecare...
19 noiembrie 2026 – 252 de ani de la nașterea la Sebeș a lui Vasile Moga, primul episcop ortodox al Transilvaniei după reinstaurarea ierarhiei bisericești
19 noiembrie 2026 – 252 de ani de la nașterea la Sebeș a lui Vasile Moga, primul episcop ortodox al...