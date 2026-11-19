Primarul Aiudului promite că impozitele și taxele locale nu vor crește în 2027: „Nu vom aplica nicio nouă majorare”
Impozitele și taxele locale nu vor crește în 2027 în Aiud. Primar: „Nu vom aplica nicio nouă majorare”
În contextul unui an marcat de măsuri fiscale care au afectat bugetele familiilor, administrația locală din Aiud anunță că nu va aplica noi majorări ale impozitelor și taxelor locale în 2027.
Angajamentul a fost enunțat de primarul Dragoș Crișan într-un mesaj adresat aiudenilor.
„Dragi aiudeni,
Ne apropiem de finalul unui an dificil, marcat de măsuri fiscale impuse de la nivel guvernamental, care au afectat fiecare familie. Aceste decizii au fost stabilite fără ca administrația locală aiudeană să se poată opune.
Vreau să vă asigur însă că, în 2027, impozitele și taxele locale din Aiud vor rămâne neschimbate. Nu vom aplica nicio nouă majorare la nivel local.
Știu că fiecare cheltuială contează și cred că este responsabilitatea noastră să nu punem o povară suplimentară pe umerii aiudenilor”, a transmis, joi, 19 noiembrie 2026, primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan într-un mesaj postat în mediul online.
sursa: Dragoș Crișan / Facebook
foto: arhivă
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